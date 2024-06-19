博愛座又惹議！他搭日本地鐵「見驚奇1幕」愣：台灣沒遇過

▲內行網友指出，日本的長輩不喜歡被讓位。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

博愛座又發生爭議，一名年長者要求因身體不適、坐在台北捷運博愛座的年輕男讓座，還嗆「爸媽怎麼生的」，甚至動手打人，一名網友就分享在日本地鐵看到的景象，有2名年輕女生坐在位置上，而2位長者則站在她們面前，手拉著車廂內的手環，原PO驚呼「在台灣沒看過」。

常在日本帶團的網友在Threads發文，貼出一張日本地鐵的照片，有2名長者手扶拉環，前方座位則是坐著2名年輕女性，「在日本看到這個景象很驚奇，因為在台灣沒看過」。

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貼文曝光，網友認為在日本這很正常，「在日本讓坐他們會覺得我是老人，心裡想我才不要」、「日本老人都很有禮貌，而且他們都不覺得自己老，讓位給他們，他們都會拒絕」、「台灣只有會要求讓座的老人，要求不成還會動粗和碎念」、「台灣人太愛情勒索」、「我在土耳其的公車上還遇到過當地老人給我讓位的，感覺他們對東亞面孔的人特別友好」。

還有網友分享經驗，「第一次去京都時，看到老人上車就起身讓座，結果老爺爺一臉嚴肅拒絕，當下直接文化衝擊」、「我去日本走到鐵腿，被長輩讓位，我很感激，他們展現博愛座是給『有需要』的人坐」、「日本人很正常，之前在日本坐車要讓位給老人家，他們超客氣一直說不用不用」。