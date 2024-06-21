麥加朝覲逾千人熱死！　近半數未正式登記「無法吹冷氣」釀悲劇

▲麥加當地超過攝氏50度的高溫，已造成超過1000人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

穆斯林年度的聖地麥加「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，但當地超過攝氏50度的高溫，已造成超過1000人死亡。沙烏地阿拉伯外交官指出，有近半數死者因為「未正式登記」參與朝覲，所以無法進入有冷氣的帳篷中，才導致死亡人數不斷增加。

▲全球各國穆斯林前往聖地麥加「朝覲」（Hajj）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，朝覲活動於每年伊斯蘭曆的最後一個月舉行，今年時間正好落在夏季，來自10個國家的穆斯林自從14日開始湧入麥加，但當地高溫已造成1081人死亡，埃及朝聖者占了658人，而其中630人未進行正式登記。

麥加大清真寺本周的氣溫高達攝氏51.8度，而未正式登記的穆斯林無法進入有冷氣的帳棚內。沙烏地阿拉伯匿名外交人員表示，來自埃及的朝聖者死亡主因是高溫導致的高血壓和其他併發症。

▲正式登記的穆斯林可進入有冷氣的帳棚內。（圖／達志影像／美聯社）



除了埃及，約旦、印尼、伊朗、馬來西亞等穆斯林國家當局均證實有國內穆斯林在麥加死亡，但暫未具體說明死因。印尼宗教事務部表示，今年24萬名前往朝覲的國民中，已有183人死亡；巴基斯坦外交官則說，「考量到當地的人數和天氣，這是自然而然發生的。」

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲，由於朝覲民眾來自全球各地，人數可觀，因此由伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）決定和分配每個穆斯林國家的朝覲人數，各國有一定配額。