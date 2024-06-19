聖城麥加高溫飆破51°C　超過550朝聖者難敵酷暑！人群中活活熱死

▲伊斯蘭教徒在聖地麥加「朝覲」（Hajj）環繞天房（Kaaba）是世上最大規模的宗教集會之一。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

沙烏地阿拉伯正舉行一年一度伊斯蘭朝聖活動的聖地麥加（Mecca）持續高溫不下，在當地17日更記錄到攝氏51.8度的極端高溫，導致逾550名朝聖者在酷熱天氣下死亡。

據法新社報導，2名阿拉伯外交官透露，最近在麥加死亡的550名朝聖者中，有323人來自埃及，其中大部分與高溫引發的疾病有關，只有一人是在一次輕微的人群推擠中喪命。與此同時，約旦當局也表示，該國死亡的朝聖者增加到了60人。

沙烏地阿拉伯證實，截至16日，當地已有超過2000人需接受治療，但當局並未透露確切的死亡人。據法新社統計，麥加今年在朝聖期間死亡的總人數已達577人，有外交官也指出，麥加最大的太平間如今已收到了550具屍體。

報導稱，朝聖活動有不少儀式都須趁白天在戶外待上數小時，因此法新社記者見到，麥加郊區有許多義工正在派發冷飲和冰淇淋，不少朝聖者也在身上噴灑冷水降溫，而沙烏地阿拉伯官員也提醒朝聖者隨身攜帶陽傘和充足的飲用水，並避免長時間曝曬。

此前，沙國當局公布，今年共有180萬人前往當地朝聖，其中有160萬人來自國外。法新社指出，不少朝聖者為了節省費用，會試圖在未獲得官方朝聖簽證的情況下前往麥加，導致他們無法使用沙國當局提供的冷氣，進而使死亡人數大幅增加。