男大生蛋蛋變大不敢說！半年腫像鵝蛋　就醫竟是睪丸癌

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒拿出荔枝與芒果，示意男性睪丸正常大小與罹癌的睪丸大小。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名20歲的男大生，去年中無意發現自己右側睪丸比左側大，因不痛不癢不以為意，但後來睪丸持續變大，仍因害羞未跟家人說，直到今年初睪丸竟大如鵝蛋，連穿垮褲都藏不住，只好就醫，確診是睪丸癌，幸好癌細胞未轉移，經緊急切除手術合併化療，目前仍持追蹤中。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，男大生穿著寬鬆垮褲、像企鵝走路般進入診間，害羞的說他發現自己右側睪丸一天比一天大，時間已經超過半年，雖然不痛不癢，但大到已經造成穿衣服跟行動困擾只好就醫。

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朱朗軒進行超音波、磁振造影檢查，發現患者左側睪丸大小正常約3公分，右側睪丸竟然大到直徑約9公分，已經是正常睪丸的3倍大，推論是睪丸癌，切除腫瘤後送驗檢查，證實他罹患好發於青少年的精細胞與非精細胞混合型的睪丸癌。

▲朱朗軒進行超音波、磁振造影檢查，發現患者左側睪丸大小正常約3公分，右側睪丸竟然大到直徑約9公分。（圖／記者白珈陽攝）

記者會現場，朱主任拿起一顆直徑約3公分的荔枝，說明正常睪丸大小約荔枝大，但患者到院時，右側睪丸已經大如鵝蛋、芒果，右側睪丸體積已經是超過正常睪丸20倍以上。

雖進一步檢查確認癌細胞未遠端轉移，但因為手術前檢查腫瘤指標數值爆表，為了安全起見，醫療團隊還是建議接受一階段的化療，確保安全，目前已經完成治療，腫瘤指數回覆正常，病況穩定追蹤中。



朱朗軒指出，睪丸變大，有可能是睪丸發炎，陰囊水腫或是睪丸癌等原因，通常只要進行超音波檢查就可以發現。其中最常見的是睪丸發炎、副睪丸炎或陰囊水腫，會出現發燒，睪丸突然紅腫熱痛腫大的症狀。

朱朗軒說，但是如果是睪丸癌，其實不會疼痛，而且睪丸不會一下子腫大，而是會慢慢變大，睪丸觸感也會偏硬，朱主任提醒民眾「發現睪丸異常變大就要盡速就醫，避免錯過黃金治療期。」

朱朗軒表示，睪丸最主要的功能是製造精子，是男性主要的生殖器官，對於大家最關心的生育問題也說明，因為每個人都有兩顆睪丸，所以即使切除一顆睪丸，只要另一顆睪丸是正常的，就不會影響生育功能；但該個案因後續有進行化療，未來如果準備結婚生子，還是要定期追蹤精子數量與品質，就能正常受孕。