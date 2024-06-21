　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥上午破2千人！　預告備戰憲法訴訟：持續監督國會

▲▼立法院今（21）日將表決行政院針對國會改革修法提出的覆議案，台灣公民陣線、經濟民主連合等公民團體發起「青鳥行動」重返立法院，主張反「國會濫權」、拒絕民主倒退。（圖／記者李毓康攝）

▲「青鳥行動」21日重返立法院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院21日否決行政院所提的國會改革覆議案，發動青鳥行動的「台灣公民陣線」等民團表示，今上午聚集在立院週遭有超過2千人抗議，儘管這次的集結未能改變國民黨委員的決定，但這次行動成功讓國民黨不得不大動作動員，針對某些法案也開始立場退縮，公民將持續備戰。

面對立法院最終表決結果，主辦單位舉辦記者會回應，台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜強烈譴責國民黨立委受制於黨意，與民意對立，並強調他們的行為將會付出代價。

羅宜表示，此次集結行動展現了公民力量的強大凝聚力，吸引了數千名民眾不畏炎熱和大雨堅定現身立法院。過去幾週，公民陣線新北工作隊在淡水、基隆、板橋，甚至在深藍的中永和、新店，都有許多公民站出來。他們的聲音和訴求得到了廣泛的媒體報導，引起了社會各界的關注和討論。這次行動喚起了更多人對國會濫權行為的警覺，也讓更多公民了解到守護民主的重要性。

台灣公民陣線執委徐偉群指出，覆議表決後還不是終點，後續進入釋憲和憲法訴訟的過程，也鼓勵關心這些法案的公民及專家學者，成為法庭之友，表達公民的意見。憲法訴訟法第 20條規定，人民或團體可以提出「具有參考價值之專業意見或資料」給憲法法庭參考，這就是所謂的「法庭之友」，把對此次國會濫權法案的意見，送進憲法法庭裡，讓大法官們知道公民的真實意見，相信大法官將謹守憲法權力分立和維護人民基本權利，讓這些違憲的法案失效。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長蕭任佑強調，公民團體將繼續監督立法院，特別是針對那些不傾聽民意的國民黨委員。未來，公民團體將分成六組，持續監督立法院的一舉一動，只要七大民主倒退法案，包括歸還救國團不當黨產、中天紅媒重新上架、濫權國會特偵組、核電廠破格延役、花東三條例、沒收人民罷免權、民主防衛法治倒退有任何進展，他們必定會有所行動。

蕭任佑指出，今天的行動只是開始，公民會將持續備戰，面對不傾聽民意的立法院，關心台灣民主的公民絕對不會退縮。未來的日子裡，我們會繼續為捍衛民主而奮鬥，確保台灣的民主制度不會因為一時的政治利益而倒退。

ET快訊
男白嫖、洗劫應召女「被打成豬頭」！　台南警全面緝兇
快訊／大雷雨狂轟！　松山機場「暫停地面作業」航班延誤
快訊／國台辦發布新法制裁台獨！　共22條懲戒法理台獨
安徽古村被洪水淹沒！　700年古橋遭沖壞
快訊／羅時豐么兒遭起訴！
快訊／雷聲大作！大雷雨襲雙北　國家警報又響
快訊／2個月嬰「確診梅毒」！　一查爸媽都陽性
遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭！真相全說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

覆議案失敗　卓榮泰嘆：世界最遠的距離就是質詢台到備詢台

翁曉玲連發「驚句」惹議　朱立倫：我們鼓勵委員為正義發聲

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

青鳥上午破2千人！　預告備戰憲法訴訟：持續監督國會

覆議案投票韓國瑜非第一人！　2002年來6次覆議案王金平投好投滿

新住民定義擴大！納專業技術投資移民　政院提新住民權益保障法草案

青鳥不散！覆議案被否決　在場民眾談下一步：繼續抗爭、全力罷免

行政院將提釋憲！　黃國昌：卓榮泰應公開接受立院決議

覆議失敗綠營接著提釋憲　朱立倫：持續到各地讓大家知道改革決心

快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院證實：下一步將提釋憲

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

覆議案失敗　卓榮泰嘆：世界最遠的距離就是質詢台到備詢台

翁曉玲連發「驚句」惹議　朱立倫：我們鼓勵委員為正義發聲

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

青鳥上午破2千人！　預告備戰憲法訴訟：持續監督國會

覆議案投票韓國瑜非第一人！　2002年來6次覆議案王金平投好投滿

新住民定義擴大！納專業技術投資移民　政院提新住民權益保障法草案

青鳥不散！覆議案被否決　在場民眾談下一步：繼續抗爭、全力罷免

行政院將提釋憲！　黃國昌：卓榮泰應公開接受立院決議

覆議失敗綠營接著提釋憲　朱立倫：持續到各地讓大家知道改革決心

快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院證實：下一步將提釋憲

東京都知事候選人貼「M字腿裸女海報」！女主角本人謝罪了

澎湖籍漁船驚傳漁工暴斃！疑誤食有毒螺類　緊急送醫仍不治

娑婆礑溪濁水破千度！地震+強降雨高爆　淨水減量2萬戶受影響

對抗最熱夏至！豐原分局長400杯健康飲贈同仁　助消暑解渴

日本博愛座「不能使用手機」！　歐陽靖揭讓位撇步：學會讀空氣

台灣大沒被台灣之星拖垮　蔡明忠喊話：盼3至5年EPS重返第一

頭過身不過！拖板車撞高速公路涵洞　3電纜鋼捲滾下來...畫面曝光

美西與地中海線運價出現鬆動　SCFI今日漲6.10%

全球核戰風險飆升！　哈佛教授警告：美中俄勿依賴「1政策」

快訊／大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

高雄猴紅燈起步翹孤輪耍帥！　下秒「車屁股冒火花」人慘摔躺路中

政治熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院將提釋憲

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

青鳥不散！覆議案被否決　在場民眾談下一步：繼續抗爭、全力罷免

街頭抗爭變質？陳沂：現在變得很高級

國會改革覆議案記名2選票曝光！　表決結果12點半前出爐

藍鷹遊覽車部隊「包吃包玩」尬場青鳥　綠籲補充水分：天氣熱注意安全

覆議案表決倒數　民團喊明10萬人上街

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

陸暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

直擊／韓國瑜不缺席覆議案進場投票　綠嗆議事不中立、藍護駕離場

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

更多熱門

相關新聞

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

博愛座讓座衝突事件，近期在台灣一波未平一波又起，對此，長期駐台的日本資深媒體人矢板明夫日前表示，事實上，日本也存在一樣的現象，不過他認為，現在社會陌生人之間的接觸愈來愈少，這種衝突會有一定發生的機率，此外，他還呼籲，大眾可以更關心國會改革法案，畢竟可能會影響到每一個台灣人自由、民主的生活方式。

覆議案投票韓國瑜非第一人！　2002年來6次覆議案王金平投好投滿

覆議案投票韓國瑜非第一人！　2002年來6次覆議案王金平投好投滿

行政院將提釋憲！　黃國昌：卓榮泰應公開接受立院決議

行政院將提釋憲！　黃國昌：卓榮泰應公開接受立院決議

覆議失敗綠營接著提釋憲　朱立倫：持續到各地讓大家知道改革決心

覆議失敗綠營接著提釋憲　朱立倫：持續到各地讓大家知道改革決心

快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院將提釋憲

快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院將提釋憲

關鍵字：

立法院青鳥國會改革釋憲

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面