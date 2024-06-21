青鳥上午破2千人！　預告備戰憲法訴訟：持續監督國會

▲「青鳥行動」21日重返立法院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院21日否決行政院所提的國會改革覆議案，發動青鳥行動的「台灣公民陣線」等民團表示，今上午聚集在立院週遭有超過2千人抗議，儘管這次的集結未能改變國民黨委員的決定，但這次行動成功讓國民黨不得不大動作動員，針對某些法案也開始立場退縮，公民將持續備戰。

面對立法院最終表決結果，主辦單位舉辦記者會回應，台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜強烈譴責國民黨立委受制於黨意，與民意對立，並強調他們的行為將會付出代價。

羅宜表示，此次集結行動展現了公民力量的強大凝聚力，吸引了數千名民眾不畏炎熱和大雨堅定現身立法院。過去幾週，公民陣線新北工作隊在淡水、基隆、板橋，甚至在深藍的中永和、新店，都有許多公民站出來。他們的聲音和訴求得到了廣泛的媒體報導，引起了社會各界的關注和討論。這次行動喚起了更多人對國會濫權行為的警覺，也讓更多公民了解到守護民主的重要性。

台灣公民陣線執委徐偉群指出，覆議表決後還不是終點，後續進入釋憲和憲法訴訟的過程，也鼓勵關心這些法案的公民及專家學者，成為法庭之友，表達公民的意見。憲法訴訟法第 20條規定，人民或團體可以提出「具有參考價值之專業意見或資料」給憲法法庭參考，這就是所謂的「法庭之友」，把對此次國會濫權法案的意見，送進憲法法庭裡，讓大法官們知道公民的真實意見，相信大法官將謹守憲法權力分立和維護人民基本權利，讓這些違憲的法案失效。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長蕭任佑強調，公民團體將繼續監督立法院，特別是針對那些不傾聽民意的國民黨委員。未來，公民團體將分成六組，持續監督立法院的一舉一動，只要七大民主倒退法案，包括歸還救國團不當黨產、中天紅媒重新上架、濫權國會特偵組、核電廠破格延役、花東三條例、沒收人民罷免權、民主防衛法治倒退有任何進展，他們必定會有所行動。

蕭任佑指出，今天的行動只是開始，公民會將持續備戰，面對不傾聽民意的立法院，關心台灣民主的公民絕對不會退縮。未來的日子裡，我們會繼續為捍衛民主而奮鬥，確保台灣的民主制度不會因為一時的政治利益而倒退。