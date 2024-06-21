曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

▲ 日本資深媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

博愛座讓座衝突事件，近期在台灣一波未平一波又起，對此，長期駐台的日本資深媒體人矢板明夫日前表示，事實上，日本也存在一樣的現象，不過他認為，現在社會陌生人之間的接觸愈來愈少，這種衝突會有一定發生的機率，此外，他還呼籲，大眾可以更關心國會改革法案，畢竟可能會影響到每一個台灣人自由、民主的生活方式。

矢板明夫提到，這幾天在台北的捷運上，出現了長者要求乘客讓座，被拒絕後，出手攻擊對方頭部，然後，有其他年輕乘客和長者爆發口角，甚至肢體衝突的事件。

矢板明夫透露，最近這一兩年，台灣媒體上突然頻繁出現關於「博愛座」衝突的事件，有許多人擔心，是不是台灣社會出現了問題？才導致人與人之間的謙讓和禮貌減少了，也讓台灣的社會風氣變壞了？

不過，矢板明夫點出，他自己沒有這麼悲觀，原因在於，「博愛座」是一個沒有法律明文規定的模糊概念，每個人對什麼人應該坐，什麼人不應該坐的標準不一樣。

此外，矢板明夫進一步說明，現在社會陌生人之間的接觸越來越少，待人接物越來越笨拙，交流時發生誤會的情況越來越多，所以，這種衝突會有一定的發生概率。

矢板明夫表示，日本也一樣，博愛座在日本叫「優先席」，其實也經常發生衝突。「我在地方當記者時，也多次聽說過這種事例，只是如果對社會影響不大，一般媒體就不會報導。」

對於大眾聚焦博愛座議題，矢板明夫提醒，人與人之間發生矛盾，是常態，但比起博愛座讓座糾紛，我們更需要關心的事情太多了，比如說，立法院正在討論的國會改革法案，可能會影響到每一個台灣人的自由、民主的生活方式。

矢板明夫強調，讓座本來是一種善行，如果淪為義務，而不是將心比心，人與人之間的關懷、體諒，就失去了美意。

最後，矢板明夫還提及，記得以前在日本就有人提出，如果身體不方便的老人家，盡量減少在年輕人上下班的時間出行，說不定也是一種避免衝突的好辦法。