熱到吃不下？全家「一物」冷吃超開胃　限時88折～很划欸

▲全家便利商店uno pasta推出多款冷義大利麵，人人都能找到適合自己的消暑美味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

端午節一過天氣立刻飆高溫，炎炎夏日讓人熱到食慾不振，除了沙拉、涼麵以外，你知道「義大利麵」也可以冷著吃？全家便利商店uno pasta推出多款冷義大利麵，不論是喜歡酸甜清爽或濃郁鹹香控，都能找到適合自己的消暑美味！

▲忙碌上班族走一趟巷口全家便利商店，就能快速吃到網友口碑爆棚的冷義大利麵，快速享受冰鎮4度C的美味料理。

隨著天氣越來越熱，飲食喜好也會隨之改變，一些酸酸辣辣能刺激味蕾的餐點才會讓人有「想ㄘ」的慾望，最好是吃一口就能瞬間降溫、越吃越涼的食物將成為大家的心頭好。Google隨手一搜，近年流行的自製冷義大利麵食譜光看都令人食指大動，一些料理名人也陸續大方分享創意食譜，讓熱到不想出門的人，在家跟著步驟動動手，就能輕鬆吃遍各種特色冷義大利麵，甚至有營養師指出，將麵條放冷後再吃，能增加抗性澱粉含量，提升飽足感，即使是飲食控制期間，只要選擇低熱量的醬料，也能享受美味的冷義大利麵。

至於廚藝小白或是午休時間相當寶貴的忙碌上班族，走一趟巷口全家便利商店就能快速吃到網友口碑爆棚的冷義大利麵，快速享受冰鎮4度C的美味料理，吃一口沁涼的冷義大利麵瞬間消除悶熱暑氣～味蕾身心一次大滿足。

近期全家便利商店uno pasta冷義大利麵再度吸引消費者目光，人氣口味包含：「蕃茄鮪魚冷義大利麵」吃起來酸香尾勁帶胡椒微辣，整體開胃又清爽，而且麵條很細吃起來咕溜會上癮；「羅勒海鮮冷義大利麵」由青醬混合麝香葡萄白酒醋，滿滿自然香氣且熱量低，配料比傳統涼麵豐富，吃過都說讚；還有令人感覺相見恨晚的「明太子鮭魚冷義大利麵」帶有麵芯感的細麵，剛好可以沾附滿滿醬汁，整體醬汁偏濃郁但吃完不會膩，帶有微微辣度超開胃。

▲6/19全新登場的「檸檬橄欖油冷義大利麵」吃一口就開胃。

今年全家便利商店加碼推出新口味冷義大利麵！喜愛酸甜清爽口味的人不要錯過6/19全新登場的「檸檬橄欖油冷義大利麵」，以滑順天使細麵搭配檸檬橄欖油醋醬，配上小黃瓜片、紅黃甜椒與雞肉絲，吃起來清爽可口超開胃，吃一口就難忘。

近期還有限時折扣～6/25前至全家便利商店購買uno pasta義大利麵全品項，使用全盈支付即可享88折優惠，多款冷義大利麵口味依心情喜好選擇，上班族甚至可以星期一到星期五輪流吃一輪，輕鬆享受夏日涼爽美味！

▲6/25前至全家便利商店購買uno pasta義大利麵全品項，使用全盈支付即可享88折優惠。