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全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

▲▼全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」。（圖／全家提供）

▲全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」，6月18日起比比昂將進駐全家會員APP首頁，消費者動動手指就能輕鬆購入日本直送商品。（圖／全家提供）

記者周姈姈／綜合報導

看準跨境網購趨勢，全家宣布，比比昂日貨賣場將在6月18日起正式進駐全家APP，會員可享「專屬推薦賣場」、「日貨直購」、「超商取貨限時免運」3大服務，且於6月18日至7月31日每周還將祭出日本爆品1元起獨家優惠；另外，全家還推出2大取貨好康，即日起至6月30日前至全家取貨，就送霜淇淋29元優惠券，6月18日至6月23日更加碼送50元全家購物金，讓消費者能邊買邊省錢。

全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂」，為喜愛購買日本商品的消費者打造最便利的跨境網購服務平台，6月18日起比比昂日貨賣場將進駐全家會員APP首頁，消費者登入「全家」會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場開逛，並能輕鬆購買日本直送商品。

全家APP會員專屬比比昂日貨賣場提供萬件日本夯品，並依據會員喜好規劃家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等4大主打類型，還可享有超低優惠價，6月18日至7月31日周周再推爆品最低1元起等獨家優惠，品項共有4款，可參考以下表格。

產品名稱 原價(元) 特價(元)
日清食品NISSIN咚兵衛-豆皮烏龍麵96g 65 1
若元WAKAMOTO乳酸菌腸胃錠-若元錠1000錠 685 509
VARSAN防蟲驅蟲-貓造型滅蚊掛片270天 207 189
山榮YAMEI起司帆立貝100g 275 209

全家表示，全館日貨下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家指定店舖，配送期間還可使用會員APP掌握即時貨態，提供消費者最順暢、便利的購物體驗。

▲▼全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」。（圖／全家提供）

▲全家與比比昂亦提供會員專屬免運優惠，還可搭配「全家FUN心取」活動獲得29元霜淇淋優惠券、50元全家購物金等好康。（圖／全家提供）

針對消費者跨境網購時在意的國際運費、國內物流運費，全家與比比昂亦提供會員專屬優惠，6月18日至7月31日消費不限金額，即可享全家取貨免運費，消費滿999元再享國際運費0元，現省260元；不僅如此，搭配「全家FUN心取」活動還能獲得限量優惠券，6月30日前至全家完成包裹取件，並出示會員條碼或提供會員手機號碼，即可於APP「酷碰券」專區獲得Fami!ce霜淇淋特價29元優惠券（兌換期限至7月3日），自6月18日至6月23日限時6天再加碼贈送50元全家購物金（滿300元折抵，兌換期限至6月26日），數量有限換完為止。

迎接618購物節，萊爾富線上平台「萊購物」即日起至6月25日祭出3大優惠，優惠1為全站免運、消費不限金額點數6倍送，即原回饋1倍加活動回饋5倍，點數將以Hi點回饋，並於7月17日陸續派發至Hi-Life VIP APP。

▲▼萊爾富618購物節3大優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富線上平台「萊購物」推出618購物節3大優惠。（圖／萊爾富提供）

優惠2為消費者透過萊購物平台單筆消費不限金額，就送「中杯美式1杯兌換券」（冰熱可任選，限量15000杯，送完為止)，若消費金額滿618元，即可獲得「脆脆雪糕1支兌換券」（焦糖脆脆雪糕／濃巧脆脆雪糕可擇1，商品數量依門市現貨為準，限量5000支，送完為止），單筆滿額不累贈，咖啡及冰品每日限領1次，兌換券將會派送至Hi-Life VIP APP「我的東西」票匣內。

優惠3為萊購物平台自即日起至6月25日每天早上10點都會推出指定爆殺品優惠，下殺最低1折起，品項超豐富，可參考以下表格。

日期 商品名稱 特價 原價 折扣
6月18日 原萃玉露綠茶580ml*24箱購 340元 600元 5.7折
6月18日 悅氏Light鹼性水720ml*20 149元 480元 3.1折
6月18日 Hi café模型紀念車 49元 499元 1折
6月18日 Pokemon GO Plus 799元 1790元 4.5折
6月18日 淨精靈小蘇打粉袋裝 59元 69元 8.6折
6月18日 淨精靈檸檬酸袋裝 69元 79元 8.7折
6月18日 淨精靈活氧酵素袋裝 89元 99元 9折
6月18日 義美小泡芙(牛奶) 箱購 348元 456元 7.6折
6月18日 卡辣姆久平切洋芋片勁辣唐辛子口味66g箱購 303元 390元 7.8折
6月18日 樂事美國經典原味洋芋片59.5g箱購 321元 420元 7.6折
6月18日 乖乖奶油椰子(大)52g箱購 227元 300元 7.6折
6月18日 義美葡萄QQ糖巧克球50g±9%中盒裝 266元 350元 7.6折
6月19日 春風抽取式廚房紙巾*3包(串) 85元 119元 7.1折
6月20日 臻情人三層抽取式衛生紙(串) 79元 150元 5.3折
6月21日 小美紅豆粉粿4入盒裝 70元 100元 7折
6月22日 固特齒薄荷牙線棒袋裝 25元 49元 5.1折
6月23日 百吉布丁大雪糕5入盒裝 69元 150元 4.6折
6月24日 菲德高效防護口罩50入(成人) 50元 299元 1.7折
6月25日 義美紅豆牛奶冰棒5入盒裝 88元 150元 5.9折

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