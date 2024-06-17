全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

▲全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」，6月18日起比比昂將進駐全家會員APP首頁，消費者動動手指就能輕鬆購入日本直送商品。（圖／全家提供）



記者周姈姈／綜合報導

看準跨境網購趨勢，全家宣布，比比昂日貨賣場將在6月18日起正式進駐全家APP，會員可享「專屬推薦賣場」、「日貨直購」、「超商取貨限時免運」3大服務，且於6月18日至7月31日每周還將祭出日本爆品1元起獨家優惠；另外，全家還推出2大取貨好康，即日起至6月30日前至全家取貨，就送霜淇淋29元優惠券，6月18日至6月23日更加碼送50元全家購物金，讓消費者能邊買邊省錢。

全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂」，為喜愛購買日本商品的消費者打造最便利的跨境網購服務平台，6月18日起比比昂日貨賣場將進駐全家會員APP首頁，消費者登入「全家」會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場開逛，並能輕鬆購買日本直送商品。

全家APP會員專屬比比昂日貨賣場提供萬件日本夯品，並依據會員喜好規劃家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等4大主打類型，還可享有超低優惠價，6月18日至7月31日周周再推爆品最低1元起等獨家優惠，品項共有4款，可參考以下表格。

產品名稱 原價(元) 特價(元) 日清食品NISSIN咚兵衛-豆皮烏龍麵96g 65 1 若元WAKAMOTO乳酸菌腸胃錠-若元錠1000錠 685 509 VARSAN防蟲驅蟲-貓造型滅蚊掛片270天 207 189 山榮YAMEI起司帆立貝100g 275 209

全家表示，全館日貨下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家指定店舖，配送期間還可使用會員APP掌握即時貨態，提供消費者最順暢、便利的購物體驗。

▲全家與比比昂亦提供會員專屬免運優惠，還可搭配「全家FUN心取」活動獲得29元霜淇淋優惠券、50元全家購物金等好康。（圖／全家提供）



針對消費者跨境網購時在意的國際運費、國內物流運費，全家與比比昂亦提供會員專屬優惠，6月18日至7月31日消費不限金額，即可享全家取貨免運費，消費滿999元再享國際運費0元，現省260元；不僅如此，搭配「全家FUN心取」活動還能獲得限量優惠券，6月30日前至全家完成包裹取件，並出示會員條碼或提供會員手機號碼，即可於APP「酷碰券」專區獲得Fami!ce霜淇淋特價29元優惠券（兌換期限至7月3日），自6月18日至6月23日限時6天再加碼贈送50元全家購物金（滿300元折抵，兌換期限至6月26日），數量有限換完為止。

迎接618購物節，萊爾富線上平台「萊購物」即日起至6月25日祭出3大優惠，優惠1為全站免運、消費不限金額點數6倍送，即原回饋1倍加活動回饋5倍，點數將以Hi點回饋，並於7月17日陸續派發至Hi-Life VIP APP。

▲萊爾富線上平台「萊購物」推出618購物節3大優惠。（圖／萊爾富提供）



優惠2為消費者透過萊購物平台單筆消費不限金額，就送「中杯美式1杯兌換券」（冰熱可任選，限量15000杯，送完為止)，若消費金額滿618元，即可獲得「脆脆雪糕1支兌換券」（焦糖脆脆雪糕／濃巧脆脆雪糕可擇1，商品數量依門市現貨為準，限量5000支，送完為止），單筆滿額不累贈，咖啡及冰品每日限領1次，兌換券將會派送至Hi-Life VIP APP「我的東西」票匣內。

優惠3為萊購物平台自即日起至6月25日每天早上10點都會推出指定爆殺品優惠，下殺最低1折起，品項超豐富，可參考以下表格。

