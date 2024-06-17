全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

▲全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」，6月18日起比比昂將進駐全家會員APP首頁，消費者動動手指就能輕鬆購入日本直送商品。（圖／全家提供）
記者周姈姈／綜合報導
看準跨境網購趨勢，全家宣布，比比昂日貨賣場將在6月18日起正式進駐全家APP，會員可享「專屬推薦賣場」、「日貨直購」、「超商取貨限時免運」3大服務，且於6月18日至7月31日每周還將祭出日本爆品1元起獨家優惠；另外，全家還推出2大取貨好康，即日起至6月30日前至全家取貨，就送霜淇淋29元優惠券，6月18日至6月23日更加碼送50元全家購物金，讓消費者能邊買邊省錢。
全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂」，為喜愛購買日本商品的消費者打造最便利的跨境網購服務平台，6月18日起比比昂日貨賣場將進駐全家會員APP首頁，消費者登入「全家」會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場開逛，並能輕鬆購買日本直送商品。
全家APP會員專屬比比昂日貨賣場提供萬件日本夯品，並依據會員喜好規劃家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等4大主打類型，還可享有超低優惠價，6月18日至7月31日周周再推爆品最低1元起等獨家優惠，品項共有4款，可參考以下表格。
|產品名稱
|原價(元)
|特價(元)
|日清食品NISSIN咚兵衛-豆皮烏龍麵96g
|65
|1
|若元WAKAMOTO乳酸菌腸胃錠-若元錠1000錠
|685
|509
|VARSAN防蟲驅蟲-貓造型滅蚊掛片270天
|207
|189
|山榮YAMEI起司帆立貝100g
|275
|209
全家表示，全館日貨下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家指定店舖，配送期間還可使用會員APP掌握即時貨態，提供消費者最順暢、便利的購物體驗。
▲全家與比比昂亦提供會員專屬免運優惠，還可搭配「全家FUN心取」活動獲得29元霜淇淋優惠券、50元全家購物金等好康。（圖／全家提供）
針對消費者跨境網購時在意的國際運費、國內物流運費，全家與比比昂亦提供會員專屬優惠，6月18日至7月31日消費不限金額，即可享全家取貨免運費，消費滿999元再享國際運費0元，現省260元；不僅如此，搭配「全家FUN心取」活動還能獲得限量優惠券，6月30日前至全家完成包裹取件，並出示會員條碼或提供會員手機號碼，即可於APP「酷碰券」專區獲得Fami!ce霜淇淋特價29元優惠券（兌換期限至7月3日），自6月18日至6月23日限時6天再加碼贈送50元全家購物金（滿300元折抵，兌換期限至6月26日），數量有限換完為止。
迎接618購物節，萊爾富線上平台「萊購物」即日起至6月25日祭出3大優惠，優惠1為全站免運、消費不限金額點數6倍送，即原回饋1倍加活動回饋5倍，點數將以Hi點回饋，並於7月17日陸續派發至Hi-Life VIP APP。
▲萊爾富線上平台「萊購物」推出618購物節3大優惠。（圖／萊爾富提供）
優惠2為消費者透過萊購物平台單筆消費不限金額，就送「中杯美式1杯兌換券」（冰熱可任選，限量15000杯，送完為止)，若消費金額滿618元，即可獲得「脆脆雪糕1支兌換券」（焦糖脆脆雪糕／濃巧脆脆雪糕可擇1，商品數量依門市現貨為準，限量5000支，送完為止），單筆滿額不累贈，咖啡及冰品每日限領1次，兌換券將會派送至Hi-Life VIP APP「我的東西」票匣內。
優惠3為萊購物平台自即日起至6月25日每天早上10點都會推出指定爆殺品優惠，下殺最低1折起，品項超豐富，可參考以下表格。
|日期
|商品名稱
|特價
|原價
|折扣
|6月18日
|原萃玉露綠茶580ml*24箱購
|340元
|600元
|5.7折
|6月18日
|悅氏Light鹼性水720ml*20
|149元
|480元
|3.1折
|6月18日
|Hi café模型紀念車
|49元
|499元
|1折
|6月18日
|Pokemon GO Plus
|799元
|1790元
|4.5折
|6月18日
|淨精靈小蘇打粉袋裝
|59元
|69元
|8.6折
|6月18日
|淨精靈檸檬酸袋裝
|69元
|79元
|8.7折
|6月18日
|淨精靈活氧酵素袋裝
|89元
|99元
|9折
|6月18日
|義美小泡芙(牛奶) 箱購
|348元
|456元
|7.6折
|6月18日
|卡辣姆久平切洋芋片勁辣唐辛子口味66g箱購
|303元
|390元
|7.8折
|6月18日
|樂事美國經典原味洋芋片59.5g箱購
|321元
|420元
|7.6折
|6月18日
|乖乖奶油椰子(大)52g箱購
|227元
|300元
|7.6折
|6月18日
|義美葡萄QQ糖巧克球50g±9%中盒裝
|266元
|350元
|7.6折
|6月19日
|春風抽取式廚房紙巾*3包(串)
|85元
|119元
|7.1折
|6月20日
|臻情人三層抽取式衛生紙(串)
|79元
|150元
|5.3折
|6月21日
|小美紅豆粉粿4入盒裝
|70元
|100元
|7折
|6月22日
|固特齒薄荷牙線棒袋裝
|25元
|49元
|5.1折
|6月23日
|百吉布丁大雪糕5入盒裝
|69元
|150元
|4.6折
|6月24日
|菲德高效防護口罩50入(成人)
|50元
|299元
|1.7折
|6月25日
|義美紅豆牛奶冰棒5入盒裝
|88元
|150元
|5.9折
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