今午後防雷雨　專家曝下周熱帶擾動「成颱機率」

▲今日各地高溫32至36度，體感又悶又熱。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，氣象專家林得恩今（20日）指出，今日轉為典型的夏季天氣型態，彰化以南和花東地區有高溫燈號警示，體感又悶又熱，午後山區仍有熱對流發展帶來短暫雷陣雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下周一、二南海熱帶擾動發展狀況，成颱機率僅1到2成。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日受太平洋高壓勢力西伸增強影響，環境風向轉為東南風到偏南風，整體降雨有逐漸減少的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說，中午之前高溫炎熱，各地高溫普遍為攝氏32至36度之間，局部地區還會再更高一些，彰化以南及花東地區分別是橙色燈號或黃色燈號高溫警示，體感又悶又熱，近中午前後紫外線也偏強，外出活動務必做好防曬，並多補充水分。

▲今日天氣轉為典型的夏季天氣型態 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

他表示，午後山區附近則仍有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，提醒大家，到水邊活動消暑時，需留意上游天氣變化，若烏雲密佈或已經有大雨雷雨發生時，務必儘速遠離。

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五到周日太平洋高壓增強，午後北部及東北部山區、南投、台中至台南有局部短暫陣雨。下周一、二，午後台南以北及宜蘭有局部短暫陣雨。

▲下周南海熱帶擾動發展狀況，成颱機率僅1到2成。（圖／翻攝Youtube頻道「Hsin Hsing Chia」）

他說，下周三起午後雷陣雨越少，只有零星短暫雨，因此台灣各地高溫悶熱。下周四午後山區有零星短暫陣雨，下周五午後新竹以北山區、南投及宜蘭有零星短暫雨。下周六午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至周二觀察南海熱帶擾動發展狀況，成颱機率僅1到2成，目前資料顯示朝海南島及越南北部方向移動。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，