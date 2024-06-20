西半部熱到紅通通！午後「雷雨熱區」曝　下周水氣往南跑

▲今各地高溫炎熱，局部地區甚至出現36度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(20日)指出，周日前受到太平洋高壓影響，各地高溫33至35度，局部地區甚至36度，小心中暑，但要留意午後雷陣雨，今午後中部以北、宜蘭、花蓮、南部及台東山區局部有較大雨勢，下周因南邊水氣多，中部以北午後雷陣雨範圍較廣，下雨時間也較長。

氣象署預報員林秉煜說，未來太平洋高壓範圍一路向西延伸到南海，近期台灣天氣穩定，雲量偏少，但留意午後雷陣雨，南海有一大片雲系在周日甚至下周一，逐漸發展為熱帶性低氣壓甚至形成颱風，朝廣西、越南方向移動，對台灣沒有直接影響。

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▲太平洋高壓影響，今日各地高溫33至35度。（圖／氣象署提供）

他指出，台灣附近近期偏東南風到南風，因此清晨到夜晚中南部有些回波移進造成零星降雨，花東也有零星降雨，下雨時間都不長，但要留意午後雷陣雨，像是今天中部以北、宜蘭、花蓮、南部及台東山區要注意午後雷陣雨，會有局部較大雨勢。

溫度方面，林秉煜表示，整體高溫西半部35度，東半部32至33度，外島27至32度，彰化以南、大台北盆地及花東縱谷出現局部36度高溫，慎防熱傷害，外出注意防曬。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，下周一、下周二屬於偏東南風環境，花東受到南邊上來的水氣影響，中午過後在中部以北午後雷陣雨範圍比較廣，下雨時間也比較長，但下周三水氣減少，太平洋高壓持續影響，恢復到午後雷陣雨型態。

林秉煜表示，南海對流雲系持續發展中，在周日、下周一逐漸增強，增強過程逐漸向西北方向移動，對台灣不會直接影響，但下周一、周二對花東帶來較大雨勢，大氣不穩定，中部以北下雨時間會比較長。