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社會 社會焦點 保障人權

母親眼看兒遭撞輾哀號慘死！離家20km陪騎Ubike　無奈闖進黃泉路

▲▼台中死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中男就醫完騎Ubike返家路上，遭右轉轎車輾斃。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市崇德路今(20日)凌晨1時35分發生死亡車禍，31歲林男因肚子痛，在母親陪同下前往中國附醫掛急診，母子倆騎Ubike返家時，卻遭66歲張姓女子駕車撞上，送醫搶救不治。難以接受的母親，今早受訪時哽咽向張女喊話「妳有時間踩煞車的…」。

憶起事發過程，林母哽咽表示，她看到兒子騎到斑馬線挨撞後，轎車當下卻沒有煞車，撞到安全島才停，導致兒子被拖行受困車底下，她被嚇得不斷尖叫，一旁幾十個路人見狀來幫忙把車抬起，才把兒子救出來，但送醫後仍回天乏術。

林母提到，因為兒子過去常常騎腳踏車回台中后里，看完急診後雖后里家約20公里，想說導航時間要1小時15分鐘，就陪著一起騎，原本以為會一路平平安安的，未料卻與愛兒天人永隔。

林母也悲憤喊話，張婦明明就有時間反應踩煞車，只要踩一下也不至於害兒子喪命，「但事情都發生了，講這些也沒用...」

▲▼ 台中男騎ubike過馬路被撞死，跟在後方的母親目睹全程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲目睹兒子挨撞過程的母親，聲淚俱下控肇事婦人明明有時間反應踩煞車。（圖／記者鄧木卿攝）

警方初步調查，林男昨夜因肚子不舒服，在母親的陪同下前往中國附醫掛急診，診療結束後母子倆騎Ubike打算回后里的家，未料經過崇德路、文心路口時，騎在前方的林男疑似於路口號誌紅黃燈轉變之際進入路口，而駕駛自小客的張婦當時號誌由紅轉綠，當即起步右轉，不慎將過馬路的林男撞倒輾過，導致林男大量出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不治。

張婦供稱，事發當下腦袋一片空白，不記得是怎麼撞上的，後續警方依過失致死罪送辦，並相驗林男遺體，以釐清死因。

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