三寶駕駛路口左轉狠撞！女騎士慘斷腿　網見畫面嚇傻：好痛

▲三寶駕駛路口左轉直直狠撞！女騎士慘斷腿。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

記者賴文萱／高雄報導

高雄阿蓮區忠孝路與仁愛路口18日發生一起交通事故，一輛自小客車在路口左轉時，直接撞上直行女騎士的腿，網友看見行車記錄器畫面直呼「這腿應該骨折了」、「看了腿好痛...」。警方表示，女騎士四肢擦傷、左腿骨折送醫，雙方無酒駕，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

這起驚悚車禍發生在18日上午7時55分許，當時46歲朱男駕駛自小客車（南往北）行經路口左轉時，與53歲機車騎士陳女（北往南）發生碰撞。

▲三寶駕駛路口左轉直直狠撞！女騎士慘斷腿。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，自小客車左轉時，直接撞上女騎士的左腿，隨後女騎士噴飛倒地不起。網友見狀直呼「看了覺得腿好痛…」、「這腿應該骨折了...」、「慘 腿斷了」、「這個左轉的汽車根本就是要別人死嘛」。

湖內分局獲報後，交通分隊車處小組及阿蓮所員警趕赴事故現場，朱男無明顯外傷，陳女四肢擦傷及左腳骨折送往高雄義大醫院醫治，初步確認雙方均無酒駕，陳女意識清醒，無生命危險。

▲▼湖內分局獲報後，交通分隊車處小組及阿蓮所員警趕赴事故現場。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

警方除現場測繪及疏導交通外，並協助傷者送醫救護，有關詳細肇事原因，將進一步調查釐清。不過根據統計，今年1月1日迄今，該路段（口）已取締各類交通違規共175件。

警方呼籲駕駛汽車應熟知路權觀念，行經路口均需減速慢行、轉彎車應禮讓直行車先行，隨時注意道路人、車狀況，以維行車安全。