不只衝撞！菲律賓軍方：中國海警「登船奪走武器」　1水兵重傷

▲ 中菲17日在南海發生衝突。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中菲船隻17日上午在南海爭議區發生衝突，菲律賓媒體披露中國海警「侵略行為」，造成8名海軍人員受傷，其中一人斷指。菲國軍方稍早召開記者會證實，中方登船奪走武器，造成一人重傷。

根據《路透》，菲律賓外交部19日聲明譴責中國當局造成人員傷亡和船隻損壞的「非法侵略行為」，「我們希望中國抱持真誠與負責任的態度行事，避免採取危及人員及船隻安全的行為」。

菲媒ABS-CBN報導，菲國當局至今未公開17日的事件細節，但有消息稱，中國海警船攔截在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱愛尤銀礁，Ayungin Shoal）執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務的菲國海軍剛性充氣船（RHIB）。

此外，消息人士還向ABS-CBN披露，中國海警撞擊後登上至少一艘充氣船（RHIB），據稱奪走槍枝後刺破其中一艘船，過程中造成8名菲國船員受傷，軍方已證實有一人重傷。

據《法新社》，菲國海軍少將托雷斯（Alfonso Torres）在19日稍早的記者會上證實，中方「得到一些武器」，這些槍枝存放在菲律賓船隻上，但船員已被下令不得亮出武器，代表中國海警登船奪走槍枝。

菲律賓武裝部隊（AFP）參謀總長布勞納（Gen. Romeo Brawner）19日親自前往醫院探望重傷臥床的一等水兵法昆多（Jeffrey Facundo），頒發傷兵勳章， 不過法昆多也拒絕回應事件細節。