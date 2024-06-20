打卡新地標！高雄新九如橋串聯輕軌、愛河畔　耗資5.4億2年後通車

▲高雄新九如橋耗資5.4億串聯輕軌、愛河畔，力拼2年後通車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區九如橋於今年2月完成拆除，重現鼓山內惟地區天際線，緊接著九如橋改建工程於6月決標，總經費約為5.4億元，預計8月底開工，力拼2026年6月通車。完工後能未來新橋梁將縫合兩側道路平面化，交通與景觀優化，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。

工務局表示，改建後的九如橋跨越愛河，長約79公尺、寬30公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，工程範圍總長度約710公尺。工程施作項目為橋梁工程、排水箱涵改建、人行道、等道路附屬設施。

新工處指出，未來工程完工後九如路（九如三路268巷-華安街），雙向配置四車道及人行/自行車道，串聯園道、輕軌及愛河河畔形成景觀休憩動線。

▲九如新橋工程位置圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

工程預計8月底開工，2026年6月通車，施工期間一般道路採半半施工，維持既有道路車輛行駛，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，工區範圍路段會交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢。

新九如橋不僅連結了三民區與鼓山區的空間，更拉近了兩區人民的心，改善城市視覺景觀，創建宜人都市環境，打造更友善之人本交通空間，成為觀光旅遊打卡新景點及地標。