1歲剴剴被保母「塞水桶餵餿水」虐死　檢察官秘訊兒福女社工3hrs

記者劉昌松／台北報導

惡質姊妹檔保母劉采媗、劉若琳，涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」，台北地檢署4月間依凌虐兒童致死罪起訴2姊妹，同時發現負責督導的兒福聯盟陳姓女社工，疑似長達3個月沒有依規定親自了解剴剴生活狀況，造假訪視紀錄，以至於錯失救下一條寶貴性命的機會，涉嫌過偽造文書、過失致死，而檢察官日前也再次傳喚陳女出庭釐清案情。

▲兒福聯盟陳姓社工以被告身分接受檢察官偵訊3小時。（圖／記者劉昌松攝）

劉彩萱、劉若琳都是領有證照的專業保母，姊姊劉彩萱2023年9月1日起，透過兒童福利聯盟轉介，以每天1000元代價，24小時照護剛滿1歲、等待領養的男童剴剴，劉彩萱的妹妹劉若琳有時也會接手協助照顧。但姊妹倆疑因嫌照顧剴剴的報酬少，常以繩索、布條綑綁剴剴後塞進水桶，稍有不順心，就把剴剴一腳踹到地上，或推去撞牆，且1天只能吃約半個紙杯、爬滿蟑螂的廚餘或燒焦食物。

2023年12月24日凌晨，剴剴陷入昏迷被送醫急救不治，醫院發現剴剴全身多處新舊傷痕瘀青，額頭、左側屁股明顯凹陷、變形，牙齒也斷了4顆，指頭因為承受極大外力，造成腫黑無法分辨指甲，立即通報疑似家暴兒虐案件，劉彩萱和到場的陳姓女社工還試圖否認，辯稱剴剴是自己調皮跌倒撞傷。

▲保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳已被起訴凌虐兒童致死罪，但否認犯行遭羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官除將保母姊妹起訴外，持續調查兒福聯盟針對待領養幼童的訪視規定，發現督導社工理應每月到保母家查訪，但陳姓社工卻疑似聽信劉彩萱一句「有孩子生病中不方便」，就長期只用LINE了解剴剴的生活起居，然後填具不實訪視報告。

檢警3月間曾依偽造文書、過失致死等罪嫌，搜索拘提陳姓社工到案，訊後以30萬元交保候傳，6月間再次以被告身分傳喚陳女出庭，陳女在2位律師陪同下應訊，兒福的社工同仁則在外等候，偵訊時間長達3個多小時結束後，陳女匆匆離開北檢。