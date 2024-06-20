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社會 社會焦點 保障人權

嫌屁孩半夜講話太大聲「還像黃國昌般訕笑」　阿北怒揮鐮刀罵人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉一名老阿北，因為不滿深夜鄰居青少年說話音量過大，衝出門拿一支割草用鐮刀朝對方喝斥，並做出揮砍動作，驚動警方到場處理，阿伯今(20日)委屈的說，他當夜被鄰居的小孩吵到睡不著覺，而對方不僅大聲聊天，大笑聲音就像「黃國昌般訕笑」，讓他受不了超生氣。

▲鄰居太吵，彰化伸港阿伯睡不著拿割草鐮刀喝斥。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲鄰居太吵，彰化伸港阿伯睡不著拿割草鐮刀喝斥。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

老阿伯發火動怒的影片被網友上傳到「社會事新聞影音」，從畫面中可以看到，一名正在解釋的男子說「你可以報警啊」，「你衝啥要撞人家的機車」，阿伯超生氣，拿出一支割草用的大鐮刀，隨口大飆一句國罵，並衝上前作勢揮砍，後方站著的2名年輕男女則是嚇到不敢動。

▲鄰居太吵，彰化伸港阿伯睡不著拿割草鐮刀喝斥。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲伸港分駐所所長柯福來表示，警方已受理報案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天阿伯解釋說，他平常不好睡，晚上9:30到10點多如果沒睡，就睡不著，4、5個鄰居小孩有時在那聊天很大聲，前天(18日)晚上10點左右，聯天的聲音很吵，尤其是大笑時的聲音，「就像像黃國昌一樣訕笑」，他才會更生氣。

和美警方局表示，案發於6月18日22時，接獲民眾報案在伸港鄉什泉街有糾紛案，警方到場了解係周男因不滿鄰居講話過大影響安寧而引發口角糾紛，已依規定受理偵辦中，警方在此呼籲民眾如有發現妨害安寧情事，可隨時電洽110報案協處，切勿有不理智之舉動，以免觸法。

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