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社會 社會焦點 保障人權

快訊／中和修路挖破瓦斯管線！泥水狂噴　百公尺內人員急疏散

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中興街230巷內，今天（20日）下午有民眾聞到濃重瓦斯味，警消獲報抵達，現場為一處工地，施工人員不慎挖破瓦斯管線造成大量漏氣，警消立即將周遭100公尺人員疏散，但因鄰近社區住宅，數值又超過警戒值，目前已出2水線防護警戒，並通知瓦斯公司抵達。

▲▼道路整修工程不慎挖破瓦斯管，現場泥水狂噴猶如泥火山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲道路整修工程不慎挖破瓦斯管，現場泥水狂噴猶如泥火山。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，工地現場正在進行道路整修工程，今天下午1時許，施工人員進行到一半，不慎將瓦斯管線挖破，冒出大量瓦斯，就連地底的泥水都噴出，附近住戶也聞到味道，消防人員現場檢測瓦斯濃度數值6%。瓦斯公司抵達，經評估沒有立即危險，預計3小時搶修完成，目前已疏散附近人員。

▲▼道路整修工程不慎挖破瓦斯管，現場泥水狂噴猶如泥火山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲道路整修工程不慎挖破瓦斯管，警消在現場佈水線警戒。（圖／記者陸運陞翻攝）

第七大隊大隊長鄭向晃提醒，災害現場民眾勿逗留影響救災進行，瓦斯是民眾每天生活中都會用到的能源，在民眾生活中不可或缺，平時應多加留意管線有沒有壓折、並定期檢查管線，如發現有破損應關閉瓦斯並請瓦斯公司儘速前來檢修更換管線，在生活便利的同時，多一分防災意識，就能多一分安全與保障。

▲▼道路整修工程不慎挖破瓦斯管，現場泥水狂噴猶如泥火山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲瓦斯漏氣現場傳出濃重的瓦斯味。（圖／記者陸運陞翻攝）

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