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社會 社會焦點 保障人權

貴婦花千萬打485次「牛奶針」助眠　二審改判賠200萬理由曝

▲針、打針、針劑、醫療、疫苗。（示意圖／123RF）

▲醫美診所濫打牛奶針，嚴重損害女子健康，二審判賠200萬。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

呂姓女子飽受失眠所苦，找上醫師劉祥耀經營的「薇娜時尚美學診所」求診，劉男進行「舒眠療程」，對呂女施打曾讓流行樂天王麥克傑克森送命的「牛奶針」。呂女2年內施打近500次，花費超過千萬元，最後健康嚴重受損。呂女求償，一審判劉男須賠償632萬元，但二審高等法院審理時，因呂女過世改由家人承受訴訟，最後高院改判劉男賠償200萬元。可上訴。

根據網路資料，「牛奶針」成分為「異丙酚」（英語：Propofol），又名「丙泊酚」。可用於全身麻醉的誘導及維持、成人機械呼吸器或手術的鎮定劑。由於這種靜脈製劑外觀如牛奶一樣，常被俗稱為「失憶牛奶」或「牛奶針」，網路資料稱此類藥物常見的副作用包括心律不整、低血壓、注射部位灼熱感，以及呼吸中止等等；嚴重的副作用可能包括癲癇發作。不當使用可能會引起感染、成癮，長期使用則可能導致異丙酚輸注症候群。

本案中，呂女過世後由母親承受訴訟，呂母起訴指稱，女兒2018年4月間向因失眠問題找上劉男，劉男明知「異丙酚」為第4級管制藥品，作為短效靜脈注射麻醉藥，臨床上僅作為手術麻醉使用，並非幫助睡眠之藥物，亦無舒眠療效，但劉男當下推薦「舒眠療程」。

呂母更說，劉男竟在未告知女兒及無麻醉專業醫師及護理師在場陪同之情形下，違法替女兒注射牛奶針共計485次，讓女兒陷入麻醉狀態，再謊稱已幫助入睡，並向女兒索取每次3萬至6萬元之高額報酬。最後女兒出現藥物成癮，腦部及神經系統趨於遲鈍，精神始終處於暈眩狀態，並經檢查發現膽固醇、三酸甘油脂超標，健康嚴重受損。因此起訴要求退還診療費用以及精神慰撫金，共計1198萬元。

一審法院審理後，認定劉男確實具有疏失，判決劉男須賠償632萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，僅依照雙方的債權契約關係，認定劉男屬於不完全給付，應賠償精神慰撫金200萬元，至於呂女另外要求的未能工作損失、返還醫療費用等，高院均未判准。

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