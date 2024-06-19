大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

▲因為銷量下滑，訂單數減少，大陸廣汽本田近日被迫裁員。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

因為銷量下滑，訂單數減少，大陸廣汽本田近日被迫裁員，裁員人數大約為1700人，占廣本員工總數的14％。一般而言，遇到裁員，都是不太開心的事，畢竟現在找工作不容易，關鍵是廣汽本田的資遣方案不差，甚至堪稱十分優渥，導致很多老員工都爭先搶著被裁，反而希望「裁員」的大獎落到自己頭上

綜合陸媒報導，廣本採取「N＋2＋1.8」的賠償方案，比特斯拉的裁員賠償還要高。當特斯拉裁員時，很多人就感慨還是外企好，遵守勞動法，該給的賠償一分都不少。能夠嚴格按照勞動法賠償的特斯拉，就已經讓很多大陸打工人羨慕了，可廣本的裁員賠償，在勞動法規定的以外，還額外贈送1.8個月的工資。

「N＋2」是標準賠償，也就是跟特斯拉一致。「N」代表年限，「2」代表額外的2個月工資。「N＋1」的意思就是，按照入職年限，額外再賠償1個月的工資；「N＋2」則是按照入職年限，額外再賠償2個月工資。在「N＋2」賠償之外，廣本又再給員工1.8個月的獎金，換言之越是老員工，底薪越高，賠償就越多。

因此，相關方案一出爐，廣汽本田的老員工就特別想被裁掉，因為領了這筆巨款，不說直接退休，至少也可以好好休息半年或1年，再找家新能源大車廠就職；尤其一些中層管理，職位上升沒有空間，工資上漲也沒有太多希望，能幹到退休最好，幹不到退休，至少能拿到一筆大額賠償金，也相當於提前退休。

雖然廣本的資遣方案對老員工來說很優渥，然而看在新進員工眼裡，卻是充滿憂心。有員工透露，公司暗示內部，現在接受資遣才能拿到較優渥的水準，且目前不僅無法加班，可能連1週5個工作天都填不滿，實際拿到的薪資更少，忍不住感嘆過去那段躺著賺錢的日子終究一去不復返。

延伸閱讀

▸ 孫安佐被帶回偵訊 狄鶯首發聲「引用這故事」訓斥：你是獅子何須炫耀？

▸ 陳妍希8年婚告吹？陳曉被爆去年底提離婚「從此沒回家」 驚人內幕曝光

▸ 妹子騙月薪22K實際賺「這數字」 男友知情後態度大轉變