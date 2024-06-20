人妻外遇挨告被索賠100萬　爆老公「一天到晚要」還嘿咻姪女

▲人妻外遇被告，反咬老公早和姪女睡過了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名人妻和丈夫結婚後感情不睦，兩人分居後卻「各自精彩」，後來兩人離婚後，丈夫才發現人妻在分居期間早已和小王同進同出，氣得提告人妻和小王侵害配偶權，求償100萬元，不料人妻卻在法庭上反咬丈夫和姪女也早已上過床，沒資格向她求償，法官審理後，判人妻應賠償3萬元，小王則因為不知道人妻是「有夫之婦」，獲判免賠。

人夫提告表示，他和妻子在2012年結婚，育有2名未成年子女，但妻子卻從2019年底卻開始晚歸或徹夜未歸，後來更提議分居，他百般無奈勉為其難同意。後來兩人走不下去，在2022年3月辦理離婚登記。但離婚後不久，他卻發現妻子早在2019年間就和小王開始交往，甚至同居，因此要求妻子和小王應連帶賠償精神慰撫金100萬元。

妻子則反駁，她和丈夫在婚姻期間中，丈夫竟然和自己的姪女發生不當性關係，雙方情愛基礎早已不復存在，且丈夫一天到晚要求她發生性行為，只把她當作工具人，雙方早無任何實質上之心靈或情感交流，根本不應該賠錢。

小王則說，他和人妻交往時，人妻對丈夫的稱呼均為「前夫」，他根本不知道人妻還沒離婚，以為她是單身，不符合侵權行為的主觀構成要件。

法院傳喚丈夫的姪女作證，她證稱的確和人夫發生過性行為，還給她錢當作誘惑，法官根據相關事證，認為人妻的確有侵害了丈夫的配偶權，應賠償3萬元，小王則不知道人妻已婚獲判免賠，全案還可上訴。