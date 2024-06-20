台中男騎Ubike遭撞拖行10米不治　死因「顱內出血+氣血胸」

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲林男昨（19）晚在母親陪同下到中國附醫掛急診，病況解除後，母子倆騎Ubike返家，卻遭66歲張姓女子駕車輾斃，林男卡在車底被拖行10公尺，直到路人協助抬起自小客車，林男再度送到中國附醫卻是冰冷遺體，檢方下午1點55分完成相驗，死因是顱內出血和氣血胸。

▲台中男騎Ubike被撞輾斃，死因是顱內出血和氣血胸。（圖／民眾提供，下同）

林男因為腹痛在母親陪同下前往中國附醫掛急診，救治結束後，母子倆考量夜晚天氣涼爽，路上沒什麼車，加上平常就有騎自行車習慣，而且離后里家只需1個多小時，於是就一起Ubike返家，不料，兩人騎到崇德路、文心路口，卻遭66歲張姓女子駕車輾斃。

憶起事發過程，林母哽咽表示，她看到兒子騎到斑馬線挨撞後，轎車當下卻沒有煞車，撞到安全島才停，導致兒子被拖行受困車底下，她嚇得不斷尖叫，一旁10幾個路人見狀幫忙把車抬起，才把兒子救出來，但送醫後仍回天乏術。

林母悲憤表示，張婦明明就有時間反應踩煞車，只要踩一下也不至於害兒子喪命，「但事情都發生了，講這些也沒用...。」

警方初步調查，林男疑似於路口號誌紅黃燈轉變之際進入路口，而張婦當時號誌由紅轉綠，當即起步右轉，不慎撞倒輾過林男，導致林男大量出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不治，檢方相驗死因是顱內出血和氣血胸。

張婦供稱，事發當下腦袋一片空白，不記得是怎麼撞上的，後續警方依過失致死罪送辦，張女最後無保請回。