澳洲攝影藝術家出版攝影集　用鏡頭記錄台南門面與街景

▲澳洲攝影藝術家羅文，將2023年11月在台南所拍攝的內容集結成冊，出版兩本台南攝影集，分別是以街頭風景為主的《台南街頭》(STREET TAINAN)，與台南各式店家、住家門面為主的《台南門面》(FACADE TAINAN)。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年11月來台的澳洲攝影藝術家羅文(Rowan Chanen)，以日常紀錄見長，去年首度來到台南參與葉石濤文學紀念館「不完美的旅程」特展，並進駐「南寧文學‧家」，短期進駐期間便深深被這座城市獨有的氛圍吸引，除了參與特展，也開始他的28天攝影創作計畫。

在過程中，羅文把握時間排滿行程，幾乎台南走透透，從街角、廟口到西拉雅的夜祭，都默默地用取景框，記錄下那些屬於台南的日常，對外國人來說卻十分衝擊又饒富趣味的畫面。

來自澳洲的羅文足跡遍及各洲，並曾在1998年遠赴西藏拍攝一系列攝影作品，目前定居新加坡。在進駐台南期間，他說自己過去曾待過的香港和目前所在的新加坡，一樣都是華人為主的城市，相較香港與新加坡整齊劃一的街景，台南的歷史所累積的厚度，繽紛的呈現在這座城市的街景中，時而是中式廟宇，忽然間又出現日本時期的西洋式建築，還有新穎的現代建築，給他一種更有生命力的感覺，也讓他每天出門拍照都充滿驚喜。

羅文結束進駐離台後，將2023年11月在台南所拍攝的內容集結成冊，出版兩本台南攝影集，分別是以街頭風景為主的《台南街頭》(STREET TAINAN)，與台南各式店家、住家門面為主的《台南門面》(FACADE TAINAN)，收錄台南人生活中被忽視、未被察覺、未被考慮到的日常即景，並以中英雙語出版，現已於購物平台亞馬遜(Amazon)上架。

台南市文化局表示，「南寧文學．家」原本為台南市圖書館館員宿舍，在2015年整修後，展開雙臂，邀請來自全台灣及世界各地的作家、文學家、台南文化研究者駐留台南進行創作、參訪、交流、田野調查等活動，提供舒適安靜的休憩空間，讓台南成為創作者的靈感來源。本年度的進駐申請持續開放中，歡迎有意在台南駐留與創作的人，至台南市政府文化局官網(https://reurl.cc/yLodnE)查詢。