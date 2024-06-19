台南繼女淪性奴！恐怖繼父「性侵183次」每周逞慾　還求法官輕判

▲阿強成為小婷的繼父，卻沒有盡到父親的責任，而是伸出狼爪侵犯對方。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名鐵工阿強（化名）與一名女子結婚，成為幼女小婷（化名）的繼父，沒想到他沒有盡到父親的責任，反而是性侵小婷上百次，惡行泯滅人性。台南高分院審理後，依照183宗罪嫌，判阿強11年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強原先育有3名成年子女、1名未成年子女，這次結婚以後，順理成章成了小婷的繼父。不料他為了逞慾，竟罔顧倫常，自2018年開始，不斷以這種方式侵犯小婷，以每月4次的頻率動手性侵，獸行持續多年，前後逞慾158次，直到後來小婷將事件告訴學校老師，經過學校、社工聯繫通報，全案才曝光。

台南地院審理後，依照183宗罪嫌，判阿強應執行12年。阿強對此不服、提起上訴，聲稱自己有心律不整、椎間盤突出、攝護腺肥大等病症，且執行完畢已是70歲，出獄後恐怕沒有謀生能力。

▲阿強成為小婷的繼父，卻沒有盡到父親的責任，而是伸出狼爪侵犯對方。（示意圖／123RF）



阿強還辯稱，他與小婷同住期間，並非全無扶養情形，且雖然沒有跟小婷和解，但已盡力彌補損失，想以新台幣15萬元做為賠償，請求從輕量刑。

台南高分院審酌兩造的社會經濟地位，以及對於小婷的影響，最終撤銷原判決，改依183宗罪嫌，判應執行11年6月有期徒刑，全案仍可上訴。