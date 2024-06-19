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大陸 大陸焦點 特派現場

梅州洪水退去一片狼藉！　當地居民嘆：趕緊清淤恢復生活

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州連日受強對流天氣和持續性降雨影響，局部特大暴雨，造成多地出現洪水災情，目前已知有5人罹難15人失聯。部分地區18日雨勢趨緩，當地居民拍下滿街泥濘與建築物損壞的畫面，眾人拿著工具清理大街。

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲梅州洪水災情。（圖／翻攝自微博，上同）

據《海報新聞》報導，受近期持續性強降雨影響，廣東省江河洪水持續上漲。梅州市氣象部門發布，自16日起，出現大暴雨、局部特大暴雨，當地三條河流（石窟河、松源河、差乾河）洪水紅色預警，部分河段出現河水暴漲的情況，發生人員受困、房屋倒塌、道路沖毀、電力通訊中斷等災情。

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲部分地區昨日洪水退去後，一片狼藉。（圖／翻攝自微博，上同）

蕉嶺縣一位居民陳小姐看著住家周邊一片狼藉表示，「我和父親17日回到家中發現，家裡的水位很高，已經有1公尺深，從來沒有發生這麼大的洪水，前幾天的雨根本沒有停，家裡都是垃圾，現在只能趕緊清理，盡快恢復生活。」

居民陳鋒18日率領眾人一同進行清淤工作，他表示，「現在洪水基本上退去了，有些農田依然還有積水，現在最要緊的工作，還是幫助居民進行垃圾和淤泥的清理，並進行消毒。」

▲▼梅州洪水。（圖／翻攝自微博）

▲救援工作持續進行中。（圖／翻攝自微博）

報導指出，截至6月18日，梅州當地洪水已逐步退去，受災居民以及政府部門正在展開自救，同時，一度受阻的交通等基礎設施也逐漸恢復中。

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