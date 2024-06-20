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仲夏寶島號蒸汽火車席次秒殺　台鐵加碼3趟次明開搶

▲仲夏寶島號蒸汽列車，奔馳在田野間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲仲夏寶島號蒸汽列車，奔馳在田野間。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

鐵道文化盛事「2024仲夏寶島號」蒸汽火車預計7月和8月開行3趟次，6月12日開訂後秒殺售罄。台鐵公司今（20日）宣布加碼，增開周日由台東開往玉里第4667次仲夏寶島號，開行日期分別為7月14日、7月28日及8月11日，6月21日上午10時開放訂購，民眾有機會再搶蒸氣女王CT273車票。

「2024仲夏寶島號」暑假強勢回歸，由有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」美譽的CT273蒸汽火車頭擔綱重任，原定暑假開行3趟次，6月12日開賣秒殺後，台鐵今宣布加碼加開3趟次，包括7月14日、7月28日及8月11日，上午9時26分自台東站出發，沿途停靠山里、池上、富里、玉里等站，車票將於明天上午10時開搶。

台鐵公司表示，為便利民眾參與活動，訂購上述車票後，可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4667次的車票至各站售票窗口加購前接駁車301次新自強號，預計台南站6:30開車、新左營07:00開、高雄07:10開、屏東07:28開、09:19到達台東站，及後接駁車5265次新自強號預計玉里站17:01開車、20:22到達台北站。

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台鐵指出，周日限定版仲夏寶島號每張單一售價1388元，每車廂均有專屬星級導覽服務，憑車票於搭乘日當天，可獲得2024紀念車票非賣品及限量活動資料夾1份。

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