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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胡歌被禁講「繁花、上海」？陸委會：「頭殼孔固力」才這樣限制！

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌低調訪台參與青年座談會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸藝人胡歌12日來台參加青年交流座談會，傳出受到許多限制，包括被禁止提及「上海、繁花」等關鍵字。對此，陸委會13日強調，除非是「頭殼孔固力」（腦袋裝水泥），才會做出這些限制，胡歌此次來進行的是影視交流，當然會談到當紅作品《繁花》，陸委會在批准申請時就知道了。

陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上表示，胡歌此行沒開記者會，跟主辦單位申請的名義有關，「他們申請的名義是跟青年學生交流的座談會，從頭到尾沒有別的活動，所以我們批准了就代表他們會遵守，不能從事跟申請名義不符的活動。」

梁文傑也否認陸委會有禁止胡歌提及「上海、繁花」等關鍵字，他強調，相關報導是空穴來風，胡歌來參加與影視相關的座談會，現在最出名的作品《繁花》與作品背景的「上海」一定會提到，「除非『頭殼恐固力』，才會做這種限制，我們批准時就知道他會談這些，他在現場也主動提了很多《繁花》的話題。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑也好奇，胡歌這次來台為何是由影音公會邀請，不是由上映《繁花》的影音平台來邀請，若是由影音平台提出申請，就可以大方宣傳，甚至舉辦影迷會、簽名會，陸委會都沒有意見，「這次他們只申請這一場活動，沒有其他活動，這與陸委會沒有關係。」

有議員質疑，胡歌來台可能背後有文化統戰。對此，梁文傑說，陸委會對各式各樣的統戰都非常敏感，像胡歌這次的案子，老實講，這麼大牌的演員，特別來台灣一天，只參加一場跟青年學生互動的交流會，沒做任何宣傳，也沒跟影迷見面，確實是讓人訝異。

梁文傑還說，他也很好奇，主辦的單位是如何的神通廣大，經費又是從哪裡來的，「但這個事情，對我們批准來說，就是一個很單純的交流案件。」

至於胡歌為何會與上海市台辦主任鍾曉敏一起下飛機，梁文傑表示，兩人的申請案不同，鍾曉敏是由台北市政府邀請的，申請的時間也比胡歌早，剛好時間碰在一起，「老實講，出發前我們也不知道同一班飛機。」

▼胡歌與上海市台辦主任鍾曉敏一起下飛機。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 大陸演員胡歌、上海市台辦主任鍾曉敏（粉衣）、上海市台辦副主任陽禮華（黑衣） 。（圖／記者劉亮亨攝）

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