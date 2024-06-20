波音2起墜機事故346死　家屬要求破紀錄「8034億天價罰金」

▲停機坪上的波音737 Max客機。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

2架波音737 Max於2018、2019年接連失事，一共奪走346條人命。如今，罹難者家屬要求當局起訴波音，並且針對「美國史上最致命的企業犯罪」提出248億美元（約新台幣8034億元）破紀錄罰款。

2018年10月，印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 Max從雅加達起飛，僅13分鐘後就墜入爪哇海，機上189人全數罹難。2019年3月，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737Max從首都阿的斯阿貝巴（ Addis Ababa）起飛6分鐘後墜毀，機上157人無一倖免。

2起事故被認為幾乎相同，而且都與飛行控制系統故障有關。受害者律師卡塞爾（Paul Cassell）說，考慮到「波音罪行造成的巨大人力成本」，這筆金額「合理且顯然適當」。家屬們建議，美國政府應該起訴墜機發生時的波音負責人，司法部則應該把一部分罰款用於創建針對波音的獨立監督機構。

▲波音因為2起空難面臨訴訟。（圖／路透）



波音首席執行長凱爾洪（Dave Calhoun）18日出席國會聽證會時表示，「我為我們造成的悲傷道歉。」他坦承公司犯了錯誤，但稱已經從過去「汲取教訓」，他也坦承波音曾報復吹哨人，卻又宣稱已經「聽取」這些員工的建議。

家屬18日拿著罹難親友照片出席聽證會。庫莉亞（Zipporah Kuria）在2019年的事故中失去父親，她遠從英國飛到華盛頓特區，就是為了親自聆聽波音CEO如何說明公司的改善措施，「我會繼續向美國政府施壓，要求波音與其企業高層為346人的死亡負起刑事責任。我們看到正義實現之前，是不會停手的。」

發生上述2起墜機事故後，波音於2021年面臨詐欺刑事指控，但因為在和解案中承認誤導飛安監管機構、承諾創立合規系統防範詐欺行為，因此被暫時擱置。不過，隨著今年1月5日阿拉斯加航空一架波音737 Max發生艙門噴飛事故，檢方5月認定波音違反和解協議，司法部將在7月7日前決定是否重啟此案。