波音「新吹哨者」爆料！指示員工藏匿不合格零件　逃過稽查還能用

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波音「新吹哨者」爆料！指示員工藏匿不合格零件　逃過稽查還繼續用

▲▼波音（Boeing）737 MAX客機於2022年7月的英國法恩堡航空展中展示。（圖／路透）

▲波音（Boeing）內部出現新的吹哨人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國飛機製造商波音公司（Boeing）自1月5日發生阿拉斯加航空一架波音737 Max航班的艙門噴飛事故之後，持續受到美國多個聯邦機構與國會聽證會的嚴密審查。美國參議院小組委員會18日舉行首次聽證會並公布調查，波音內部出現新的吹哨者，指控公司試圖隱瞞缺陷，繼續將零件安裝在飛機上。

根據CNN報導，波音公司現任員工、在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠擔任品質保證部門人員的新吹哨人莫霍克（Sam Mohawk）揭露，波音將破損或不合格的737 Max零件隱藏起來並偽造記錄，試圖逃避美國聯邦航空總署（FAA）的監管，最終導致無法追蹤到部分零件的流向。

▲▼ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

▲來自華盛頓州倫頓（Renton）波音工廠的員工透露，公司曾經規避FAA檢查，將不合格的零件藏起來。（圖／路透）

莫霍克聲稱，2023年6月，當FAA通知波音將檢查倫頓工廠時，公司指示員工將60個不合格零件大部分轉移至其他地點，以躲避稽查人員。一些零件在檢查後被搬回來，但有些零件已經遺失。他說，波音無法解釋他們為避開監管機構而轉移許多零件的原因，這些零件最終可能已被安裝在部分飛機上。

莫霍克還稱，波音在2023年8月指示員工刪除有關不合規零件的紀錄，這件事引發他提出投訴，但公司仍未採取任何行動。

▲▼ 阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月曾發生艙門在半空脫落的事件，引發後續一系列調查。（圖／達志影像／美聯社）

此前，在4月17日的一場聽證會上，波音40年資深工程師薩勒普爾（Sam Salehpour）也表示，「我對於787和777飛機的安全性深感擔憂，我願冒著職業風險來談論這些事」。然而，當他提出憂慮時卻遭到公司忽視，反而告訴他不要造成交付延遲，「坦白說，就是叫我閉嘴。」

針對新的聽證會，波音公司回應稱，他們已經收到國會調查報告，目前正在審查這些指控，強調波音一直鼓勵所有員工提報任何問題，並優先確保飛機和飛行公眾的安全。

即將在年底的波音公司CEO凱爾洪（Dave Calhoun）預計在18日的國會聽證會上為波音近年來的安全故障事故道歉，他將準備好的證詞提供給CNN，內容提到他將在聽證會上承認公司文化存在問題，但否認波音對吹哨者進行報復的說法。

▲美國飛機製造商波音（Boeing）新任首席執行長卡霍恩（David Calhoun）。（圖／路透）

▲美國飛機製造商波音（Boeing）執行長凱爾洪（David Calhoun）預計在聽證會上道歉。（圖／路透）

凱爾洪將在證詞中提到，波音公司聽見了外界擔憂，「我們的文化遠遠未及完美，但我們正在採取行動並取得進步，我們了解事態的嚴重性，致力於向前邁步」。報導稱，這將是他管理波音公司4年多來首次到國會作證。

召開聽證會的參議院小組委員會的主席是來自康乃狄克州的民主黨參議員布魯門薩（Richard Blumenthal），他指責凱爾洪優先考量波音的利潤，將其置於飛行安全之前，無視員工的聲音，「在這種企業文化中敢站出來發聲的人，受到壓迫和被邊緣化，責任也被推卸到工廠基層。是一種允許報復那些不服從公司利益者的文化，亟需進行改革。」

布魯門薩表示，他領導的委員會已經聽取了包含莫霍克在內的10多名波音吹哨者的意見。布魯門薩還說，雖然他對於波音是否有罪的判斷予以保留，但他也認為目前有越來越多的證據，「也許是壓倒性的證據」，可能足以提起訴訟，追究其刑事責任。

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