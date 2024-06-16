網美硬闖「粉紅海灘」拍美照！PO網秒被抓包　義政府開罰6.2萬

Spiaggia Rosa, which literally translates to: "Pink Beach," is on the island of Budelli in La Maddalena, a comune of The Maddalena Archipelago in The Province of Sassari in Sardinia, Italy! The beach's stunning candyfloss color is from small fragments of coral on the coastline! pic.twitter.com/x0B9Jg6RQt — The Marvels of Wildlife And Nature (@MarvelOfNature) June 16, 2021

記者王佩翊／編譯

杜拜一名女網紅為了拍照打卡，前往義大利薩丁尼亞旅遊時，竟然違反當地禁令，硬闖入布德利島的「粉紅沙灘」（Spiaggia Rosa），還將照片上傳至社交媒體，最終被當地政府罰款1800歐元（約新台幣6.2萬元）。

根據《衛報》報導，這名居住在杜拜的巴西裔女網紅在Instagram擁有超過3萬5000名粉絲追蹤，帳號為「@Rogeriaguiadubai」。然而她日前在Instagram上傳了多張在海邊拍攝的美照與影片時，卻有眼尖網友發現，她拍照的地點是義大利布德利島的「粉紅沙灘」。

儘管景色絕美，但是當地政府自1990年代起，就禁止遊客進入這片沙灘，包含在海灘上行走或是在海中游泳，因為沙灘上特別顏色的沙子經常被偷走。

This beach in Italy ???????? has beautiful pink sand — but if you step foot on it, the government will fine you up to $3,834#beachfun

pic.twitter.com/mP99fHpBRP — TRAVEL Esquire ????????????????????✈️ (@TravelEsquire) June 21, 2023

如果想要欣賞粉紅沙灘的美麗，當地政府開放遊客可以在白天搭船到布德利島，並沿著沙灘後方的步道散步。當地架設明顯告示牌，禁止遊客進入，但是從女網紅所拍攝的影片可以清楚看到，她就踩在粉紅沙灘上，甚至還替影片配上背景音樂。

這起私闖粉紅沙灘的事件，隨即引發薩丁尼亞民眾的憤怒，並促使拉馬達萊納群島（La Maddalena）海岸警衛隊展開調查，該群島包括布德利島。

海岸警衛隊很快就追查到這名女子住在杜拜，並通知她需支付1800歐元（約新台幣6.2萬元）的罰款，其中300歐元（約新台幣1萬元）是因違反禁令，1500歐元（約新台幣5.1萬元）是因為乘坐未獲得通行許可的船隻進入布德利島。據悉，這名女子是向租船公司租用遊艇，但船方並不知道她計劃前往布德利島。

事件發生後，網紅已將Instagram帳號轉為非公開。布德利島長期無人居住，但曾經有一位名叫毛羅•莫蘭迪（Mauro Morandi）的男子1989年因船隻故障意外來到這裡，隨後在此定居超過30年，更被稱為現代魯賓遜，但是2021年遭到當地政府驅離。