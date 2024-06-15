僥倖心態！「騎電動自行車」被抓酒駕　網怒：腳踏車也不行

▲連牽車都算酒駕。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

酒後不管是開車還是騎車，都是禁止的，就連腳踏車都不能騎，有網友表示，存著僥倖心態，酒後騎著「微型電動二輪車」（舊稱電動自行車）上路，結果被警察攔檢，依公共危險罪送辦，跟酒後騎摩托車的刑罰一模一樣，提醒大家別跟他犯一樣的錯誤，貼文曝光，網友們直呼「連一般腳踏車都不能騎、不能牽」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，很多都會問他，如果騎電動腳踏車喝酒，會被罰款多少？「現在我終於可以告訴你們了，跟摩托車一模一樣，刑罰跟過程都一樣的，因為是電動！」

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原PO表示，以前傻傻認為，電動腳踏車跟一般腳踏車一樣，希望大家以他為借鏡，不要存著僥倖的心態，「酒測0.55以上一樣是公共危險罪送辦，因為第一次不懂啊，心已滴血」。

貼文曝光，網友提醒，就算是騎一般的腳踏車也不行，「順帶一提，用牽的也會罰喔」、「喝酒牽車都可以罰了」、「都有錢喝酒，沒錢叫車回家？」「所以喝酒為什麼要駕駛交通工具？叫計程車很貴嗎」、「酒駕的罰單都可以叫好幾次的計程車或代駕了」、「酒駕零容忍，乖乖坐計程車回家」、「喝了酒就拜託不要上路…什麼交通工具都一樣」、「喝了酒不騎乘駕駛交通工具，不是應該具備的基本素養嗎」。

▲酒後連腳踏車都不能騎。（圖／取自免費圖庫pixabay）



依照道路交通安全規則，酒駕處罰規定：

1、「微型電動二輪車」：經檢驗酒測值超過規定標準者（0.15以上至0.24以下），依道路交通管理處罰條例第73條第2項，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰；若酒測值達0.25以上或酒駕肇事等不能安全駕駛之具體客觀事實發生，觸犯刑法第185條之3「公共危險罪」，移請檢察官偵辦。

2、「電動輔助自行車」：經檢驗酒測值超過規定標準者（0.15以上至0.24以下），依道路交通管理處罰條例第73條第2項處1,200元以上2,400元以下罰鍰；查獲時駕駛人使用電動輔助自行車之「動力方式」；酒測值達0.25以上依刑法第185條之3「公共危險罪」移送法辦。

3、「一般腳踏自行車」：經測試檢定酒精濃度超過規定標準者（0.15以上），依道路交通管理處罰條例第73條第2項處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。