違規捕鯊船再犯「藏6.5公噸鯊魚翅」被查獲　漁業署將重罰

▲漁業署與海巡署查獲「割鰭棄身」漁船重大違規案件。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

漁業署今晚發布新聞稿指出，與海巡署破獲蘇澳籍漁船「金滿發66號」將捕獲鯊魚割下魚鰭（即魚翅），魚身拋棄大海的「割鰭棄身」重大違規，今開艙查獲重達6510.6公斤的魚鰭，依漁業署估算至少取自3000尾以上的鯊魚，將依《遠洋漁業條例》最重開罰250萬元並收回漁業證照2年處分。

漁業署表示，「金滿發66號」並非初犯，2021年間也曾因為「割鰭棄身」重大違規，遭漁業署重罰500萬、收回漁業證照16個月，並列為加強監控的漁船；去年初才取回漁業證照恢復出海作業，6月15日進港安檢時，接獲獲海巡單位通報查獲袋裝的鯊魚翅，隨即封艙保存證據。

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漁業署組長林頂榮指出，捕鯊「割鰭棄身」是指從鯊魚身上割下可用來做魚翅的魚鰭，這也是鯊魚最有經濟價值的部位，至於魚身則拋回大海，通常被割下魚鰭的鯊魚，回到大海也存活不了，這在國際漁業上是不被允許的行為，我國也明文禁止。





▲漁業署檢查員逐袋檢查鯊魚魚翅。（圖／漁業署提供）

漁業署強調，對鯊魚漁獲割鰭棄身行為零容忍，將在完成相關事證調查後，就違規事項依遠洋漁業條例核予新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰，並得收回其漁業證照2年以下之處分。

漁業署指出，美國商務部海洋暨大氣總署（NOAA）去年8月31日發布當年度提交美國國會的「國際漁業管理改善雙年度報告」就指出台灣有9艘漁船於2020年及2021年在中西太平洋水域涉嫌將捕獲的鯊魚割鰭棄身，違反鯊魚應全魚利用等保育規定，再將我國列名涉及非法、未報告、不受規範（IUU）漁業行為，影響我國及產業形象甚鉅。

漁業署重申，鯊魚漁獲割鰭棄身行為嚴重傷害國家及產業形象，損及守法業者利益。我國推動鯊魚漁獲鰭不離身措施多年，對少數不肖業者無視法令，將依法重懲。

