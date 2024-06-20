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掛完急診騎Ubike回家！台中男路口疑搶黃燈…母目睹他遭轎車輾斃

▲▼台中死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市崇德路與文心路口今凌晨傳出死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市崇德路今(20日)凌晨1時35分許發生一起死亡車禍，警方初步調查，死者林男(31歲)昨深夜因身體不適，在母親的陪同下前往中國附醫掛急診，凌晨看完診後與媽媽分騎Ubike返家，未料卻在崇德路、文心路口遭張婦(66歲)駕駛自小客撞上，林男當場大出血、失去呼吸心跳，送醫搶救後不治；騎在後方的林母目睹全程，哀慟不已。

警方初步調查，家住后里林男昨深夜因肚子不舒服，在母親的陪同下前往中國附醫掛急診，診療結束後已是20日凌晨，母子倆各騎一輛Ubike準備返家，未料經過崇德路、文心路口時，騎在前方的林男疑似於路口號誌紅黃燈轉變之際進入路口，而駕駛自小客的張婦當時號誌由紅轉綠，當即起步右轉，不慎將過馬路的林男撞倒、並輾過，

林男遭撞後當場，倒地大量出血、失去呼吸心跳，雖經緊急送醫，但搶救後仍宣告不治。當時騎在林男身後的林母目睹撞擊過程，情緒大受影響，在得知兒子搶救無效後，悲慟不已。

警方趕抵現場後，對張婦實施酒測，酒測值為零。張婦初步供稱，事發當下腦袋一片空白，完全記不得是怎麼撞上去的。後續警方依過失致死罪將其送辦，並將相驗林男遺體，釐清死因。

▼林男騎Ubike穿越路口時，遭到右轉的小客車撞輾，當場大失血、失去呼吸心跳。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中死亡車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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