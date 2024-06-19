來台中玩出事！男大生停到「默契車位」遭刮　改停百米外又被砸

記者許權毅／台中報導

新北市一名薛姓男大生6月來台中靜宜大學商圈找朋友，車輛卻接連兩次遭到破壞，第二次還遭利器破窗。薛生說，疑似是某釣蝦場客人不滿薛停到「默契車位」踹車，第二次確定停到國有地的路邊，結果又被破窗。薛生說，警方還沒抓到兇手是誰，讓他心生畏懼，直言「台中治安好可怕！」警方則說，2案仍需調查有無關聯，擴大調閱監視器追查中。

▲薛姓男大生到台中遊玩卻接連兩次被砸車，原來他疑似停到某釣蝦場「默契車位」遭刮車，懷疑是對方不滿要賠錢才又砸車。（圖／薛生提供）



▲薛生說，第一次（圖示1）確實停在釣蝦場旁，第二次（圖示2）就改停在附近100公尺外路邊，卻反被砸得更嚴重。（圖／翻攝Google Maps）



薛生表示，本月2日到台中沙鹿區找朋友玩，半夜將車子停在某釣蝦場前方畸零地，早上9點多牽車、對方尚未營業時，就發現車輛有多處刮痕，報警後發現是遭人踹車。當時警方追查到是隔壁釣蝦場出入人員，通知一名黃男到案說明，雙方最後以3萬多元和解。

14日時，薛生要跟朋友出國，再度到沙鹿區跟朋友會合，這次就不敢再停原處，改放在附近另一處路邊，結果出國玩回來，赫見車子竟然被破窗，包括前擋風玻璃、後照鏡、駕駛座到後擋風玻璃都破裂，至少4處嚴重受損。

▲▼薛生遭砸車，直言台中治安差，認為有點可怕。（圖／薛生提供，下同）



薛生認為，依照毀損情況來看，恐怕是被鐵鎚、石塊或是利器攻擊導致，現在車廠評估至少5萬元維修不打緊，反而是心裡好害怕。薛生強調：「我在台中也沒有仇人，不排除是對方不甘心賠錢，才會看到我的車又動手，但現在警方也不敢肯定就是他們動手，還沒抓到人，讓我覺得台中治安好可怕，若真的抓不到，是不是大家都可以為非作歹？一定提告毀損、恐嚇。」

薛生表示，攻擊車輛的人員疑似是釣蝦場客人，雙方曾在派出所碰面，對方直接要求不要停在該處，馬上也跟對方點頭答應，不料停在別處後，反而被砸得更慘。

實際求證該釣蝦場老闆則表示，該案並非釣蝦場人員、員工或是股東，與釣蝦場無關，案件已經由警方介入，若有不實指稱不排除提告。釣蝦場老闆說，薛生所停的位置，若依照房東所述，有一半確實為私人土地，按照一般常理，就是在營業期間讓店家做生意用。

不過，薛生2日所停位置究竟是國有地？私有地？或者是各半？都沒人能夠說清楚，各說各話。警方介入了解，初步查看認為比較像是私有地，詳細仍需待有關單位判定。清水警分局回應，該案在2日所發生一事，雙方已經和解；14日所發生車輛毀損一事，目前已持續調閱監視器，擴大追查釐清可疑人士。