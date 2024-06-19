保時捷把轎車撞到「屁股開花」！駕駛逃回家認了：我吃安眠藥

▲許男駕駛保時捷撞爛路邊轎車肇逃，他承認是因為服用安眠藥物、精神狀況不好所致。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區5日凌晨發生一起車禍，一名46歲許男駕駛保時捷凱燕休旅車，行經北屯區崇德路三段時，猛力撞上路邊擺放的車輛，導致該輛轎車「屁股開花」受損嚴重。但許男並未停下，反而一路北上開回潭子住家，警方找上門時，他則辯稱「有吃安眠藥」，全案因無人受傷，將依道交條例告發。

第五警分局交通分隊員警王御蒲5日接獲民眾報案，一名凌姓男子前晚將愛車停放在北屯區崇德路三段路邊，結果一早起來查看，發現車子竟被撞到全毀，且車子疑似遭受到強大撞擊力，還跟前方另一台休旅車緊緊「相連」，模樣慘不忍睹。

王員獲報後，前往該處調閱監視器，發現因夜間視線模糊，難以追查可疑人車，所幸經訪查附近店家，有夜班員工稱當晚凌晨3時許，有聽見巨大撞擊聲，讓王員馬上鎖定該區間找車，僅花了2小時，發現一台保時捷凱燕休旅車涉有重嫌，並找到46歲許姓駕駛。

許男到案後馬上坦承，是因為有服用安眠藥，卻又開車上路，才會精神不濟，當下只想趕快回家。警方拿出凌男轎車畫面，讓許男當場無地自容，表達了深刻懊悔跟歉意。

全案因無人傷亡，警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對許男肇逃舉發。後續由雙方車處進行調解或是提出毀損告訴。不過，許男肇事逃逸，可處最高3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。