下班途中遇車禍...台中女重創一度昏迷急做開顱手術　傳來好消息

▲台中一名李女17日下班途中遭遇車禍，緊急做開顱手術搶命，現狀況有相對好轉。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區17日發生一起擦撞車禍，一名22歲王男駕車與62歲李姓女騎士發生碰撞，導致李女重摔倒地、頭部重創，緊急接受開顱手術治療。家屬今天表示，目前有找到更多監視器畫面，還原事發當下2車都是一直直行在豐原大道，排除阿姨（李女）有闖紅燈右轉的可能性。另外，阿姨目前手術順利，整體往好的方向走。

家屬先前發文表示，事發時間約莫在17日17時45分至18時左右，位置則在豐原大道一段、西勢路口（全友五金行前方），希望經過該路段的朋友看看行車紀錄器有無拍攝到畫面，現有監視器只有看到倒地，求求各位公開轉發，幫忙詢問有無監視器畫面。

豐原警分局原先依王男說法進行了解，原查出李女是沿著豐原區西勢路右轉豐原大道一段，現確認李女與王男一直都是行駛在豐原大道直行，雙方都未有轉彎過。至於詳細肇事責任，仍待警方調查釐清，進一步鑑定分析。

李女家屬接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，阿姨（李女）當時是下班途中，過往都是只會走豐原大道返家，所以才起疑為何有「右轉」情況，經警方擴大調閱監視器，也確認雙方都是直走。

家屬透露，李女目前病況相對穩定，已經進行完手術，目前都是往好的方向前進，仍在加護病房觀察治療中。