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社會 社會焦點 保障人權

台中女闖入地政局9樓墜下亡！現場留拖鞋　警急拉封鎖線

▲▼台中市政府地政局。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市政府地政局今早有婦人闖入墜下死亡。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市政府地政局今早傳出墜樓死亡案件，由於女屍倒臥在人行道上，當時又正值上班上課時間，導致有許多民眾受驚。經警方清查，確定死者為73歲女性，家住在市區，與地政局並無關聯或是糾紛，疑似是狀況不好導致，警方排除外力介入，將報請檢方相驗釐清死因。

該案發生在今早8時許，位在西區三民路上的中市府地政局才剛開門不久，突然一聲巨響嚇壞眾人，附近民眾、警衛則發現一名女子倒臥在人行道上。警消獲報趕抵現場，發現73歲女子已經無呼吸心跳，明顯死亡。

▲▼台中市政府地政局。（圖／記者許權毅攝）

實際查看現場，9樓為地政局禮堂、哺乳室以及會計室，經警方封鎖、市府生命禮儀管理處協助處置後，人員趕緊清掃洗刷地面，留下大片水積，不過仍難以掩蓋現場血腥氣味，不少民眾紛紛走避。

第一警分局清查，確認女子為住在台中市區的73歲婦人，頭部、身體多處外傷。警方調閱監視器後發現，婦人獨自搭乘電梯自9樓，現場留有拖鞋，鑑識小組則在欄杆上採集到婦人指紋，現場並無打鬥或是外力介入痕跡，全案已經報請檢方進行刑事相驗。

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