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IEMSC國際救護競賽初賽　新北2隊進入複賽角逐冠軍

▲IEMSC國際救護競賽初賽。（圖／記者戴上容翻攝）

▲IEMSC國際救護競賽19日下午1時，於台北國際會議中心4樓貴賓廳盛大舉辦。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

「2024 IEMSC國際救護競賽」今（19日）下午1時，於台北國際會議中心4樓貴賓廳盛大舉辦。新北市政府副市長陳純敬代表出席，為台灣的代表選手加油打氣。競賽共有12支隊伍同場競技，初賽最終選出新北市2隊、台中市2隊、台南市及新竹縣各1隊代表台灣參賽，明日將進行決賽，6支隊伍將共同角逐最高榮譽。

新北消防局說，此次競賽是主辦單位首次在台灣舉辦的國際救護競賽，邀請了全球頂尖緊急救護技術好手齊聚一堂。初賽成功選拔出6支菁英隊伍參加明（20）日的決賽，分別為新北市2隊、台中市、台南市、香港及泰國，恭喜晉級最終賽的隊伍，期待他們在決賽中共同角逐最高榮譽。

▲IEMSC國際救護競賽初賽。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市消防局表示，市長侯友宜一直重視市民生命安全，上任後持續投入資源提升緊急救護，並要求與後端醫院緊密連結，組成綿密的緊急救護網。全國每年緊急救護案件數達130多萬件，新北市突破23萬件，是全國救護量最多的縣市。在消防局、衛生局及各急救責任醫院的密切配合及努力下，新北市OHCA（到院前心跳停止）康復出院率從99年的3.1%逐年提升，至今年5月底達到11.45%，成功救回了2482人。

副市長陳純敬強調，搶救OHCA患者除了需要專業、完整的到院後緊急醫療團隊照顧，正確快速的到院前緊急救護處置亦是關鍵。市民的安全是市府的責任，希望市府團隊能成為全體市民最堅強的後盾，共同打造安全宜居的新北市。

消防局長李清安也特別提到，近年來消防局參考各縣市及國際上的救護政策，做了相當多的努力，包括辦理全民CPR宣導，10年來累計宣導超過179萬人次；培訓572名高級救護技術員；遴聘89位醫療指導醫師，數量為全國最多。

新北市自2023年首創院前啟動葉克膜團隊機制及推行消防車輛運送AED計畫（PUA）；2024年正式施行警察運送AED計畫（POA）等。新北市雖面臨諸多挑戰，但樂於分享相關經驗，盼與各縣市共同精進。

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