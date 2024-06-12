海巡署還原陸船事件偵蒐系統正常　勘查船體「不排除直航可能」

▲海巡署副署長謝慶欽。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港出發，闖入台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送，中間有50分鐘空檔，對於整起事件過程，海巡署副署長謝慶欽今（12日）回應，事後檢討這個案子評估，海巡偵蒐系統完全正常，但第一線雷達操作員誤判為進港正常船舶，那艘快艇7米長、1.9公尺寬，初判是5噸以下，勘查現場船體沒有任何吊掛設備，從油料跟相關數位跡證來看，不排除直航可能。

藍委黃仁質詢時詢問事情始末，海巡署副署長謝慶欽回應，海巡署24小時待命、監偵海面目標，也都有跟國安單位保持聯繫，事後檢討這個案子評估，海巡偵蒐系統完全正常、絕無漏接。

謝慶欽表示，6海里就發現，第一線雷達操作員誤判為進港正常船舶，有通報安檢所跟守望哨全程監控，在11點10分靠碼頭後就馬上逮捕，這個案具有高風險，加強教育訓練也引進各式各樣偵蒐設備科技輔勤。

綠委王定宇質詢時指出，昨天海象3級、浪高2至3米，從福州直接開過來容不容易？謝慶欽回應，那艘快艇7米長、1.9公尺寬，初判是5噸以下，距離約260公里、油箱約260公升。

王也追問，有媒體報導是大船換小船，有沒有這樣的可能？謝慶欽指出，研判是臆測，目前沒有具體證據，從油料跟相關數位跡證來看，勘查現場船體也沒有任何吊掛設備，當事人陳述說是直航，不排除這樣的可能，會做最嚴格判斷、最好準備。