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陸男駕快艇硬闖淡水河　國安局曝疑點：不能排除任何可能性

▲▼國安局長蔡明彥 答詢 國防外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港出發，闖入台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送。對於是否成為國安漏洞？國安局長蔡明彥今（12日）受訪時表示，這次事件還有很多疑點需要進一步釐清，從國安角度不能排除任何可能性，針對當事人來台動機、是否有中共操縱做瞭解，檢方已經進入偵辦，尊重相關偵辦過程。

陸籍男子阮芳勇趁端午節前夕，駕駛小型快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，宛如遊客上岸，其長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱，曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡的念頭。

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於陸籍船隻闖淡水河事件，蔡明彥指出，國安部分，針對當事人中共背景及對岸活動狀況做進一步情蒐，通報國安單位一起加強相關部署，應處類似案件避免再次發生。

至於海防部分？蔡明彥強調，昨天海巡署也有公開說明及查處，國安局針對怎麼強化海防、邊境安全的作為，持續交換意見、看如何強化邊境防衛。

有立委質疑這是對台施壓、灰色地帶一環？蔡明彥表示，這是近年來關注重點，包含M503航線、台海周邊海警船巡查、外離島無人機空運作業等，不能排除這是中共對台灰色地帶襲擾，周邊國家包含美日菲都高度關注，我們承受中共襲擾壓力，但也提供跟國際合作更多可能。

至於美國華盛頓郵報專欄作家羅金昨指出，美國及區域夥伴確保中國犯台將失敗收場的關鍵，在於中國穿越台海前，即讓台海成為「無人地獄」，在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。

對此，蔡明彥說明，國際友盟對台海情勢關切都非常重視，中共在台海地區武力擴張後，國際友盟的關注不斷升高，就國安局角度來說，會持續跟國際合作，針對中共犯台樣態與作為交換情資。

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