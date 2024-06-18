AI巡防立功！新北警抓到註銷車牌　意外揪出騎士酒駕

記者郭世賢、吳佩蓁／新北報導

金山警分局交通分隊14日下午3時許執行巡邏勤務時，巡經萬里區中幅一帶，員警眼尖發現巡邏機車手機架上的「AI巡防系統」發出警示，立即上前攔停盤查一輛機車，意外查獲54歲楊姓騎士酒駕，酒測值達0.69mg/L，依公共危險罪現行犯逮捕，訊後移送法辦。

▲基隆警利用AI科技巡防系統，查獲酒後駕車現行犯 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

54歲楊男騎乘機車行經事發地點時，因懸掛逾檢註銷的車牌，遭路過員警使用AI巡防系統偵測到後發出警示通知，員警將楊男攔下盤查，過程中發現他疑似有酒氣散發，神情緊張且頸部泛紅，經酒測發現，楊男酒精濃度達0.69mg/L，超過法定標準，楊男這才坦承早上在自家飲用過啤酒，當場被依違反刑法公共危險罪現行犯逮捕，移送基隆地檢署偵辦。

新北市政府警察局從去年7月推出「AI巡防系統」，大幅增進員警巡邏效益，系統就會自動掃描周邊車輛、辨識車牌，一旦發現異常車輛即發出警報，相較於過去員警查車必須用手動輸入車號，大大提高效率。

金山警呼籲民眾：酒後駕車不僅違反道路交通管理處罰條例，更需面臨刑法公共危險罪的刑罰，請民眾切勿以身試法，遵守交通規則並切記喝酒不開車，如有餐宴飲酒情形，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施，保護自己也保護其他用路人之行車安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。