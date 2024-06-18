王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

▲藝人王柏傑18日驚傳酒駕。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

藝人王柏傑18日下午3時許駕車與遊覽車發生碰撞，警方獲報到場後，發現王柏傑身上有明顯酒氣，其酒測值竟高達0.44mg/l，遭警方逮捕並依公共危險罪移送士林地檢署，詳細事故原因仍有待調查釐清。消息一出，網友紛紛湧入王柏傑粉專，怒喊「退出演藝圈！」

車禍發生在18日下午3時許，王柏傑當時駕駛自小客車，在內湖區金莊路129號處與前方準備轉彎進入停車場的遊覽車擦撞，儘管雙方均無人受傷，員警卻發現王柏傑身上酒氣明顯，酒測確認酒駕後依公共危險罪現行犯逮捕，稍早移送士檢。

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消息一出，王柏傑原定19日出席的珠寶活動，其廠商接獲通知後則表示「真的無法邀請他了」，還證實「王柏傑說身體不舒服，但後來看到新聞，當然不會邀請了」。

而大批網友也紛紛湧入王柏傑的粉專，怒噴「酒駕！退出演藝圈！抵制！」、「身為公眾人物，還不好好以身作則」、「為什麼要酒駕勒？僥倖什麼？」此外，王柏傑近日還受邀擔任台北電影節「非常演員」的9位演員之一。對此，也有人喊話「非常演員有酒駕男星，覺得不太好。」

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