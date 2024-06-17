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高溫飆破46°C！麥加朝聖人潮「突破180萬」　至少14人熱死

▲▼2024年伊斯蘭教徒在聖地麥加（Mecca）「朝覲」（Hajj）環繞天房（Kaaba）。（圖／路透）

▲信徒在麥加（Mecca）環繞天房（Kaaba）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊斯蘭教徒前往聖地麥加「朝覲」（Hajj），是世上最大規模的宗教集會之一，今年更有超過180萬名信徒參加。但是，當地本周氣溫飆破46°C，官員證實至少14位約旦公民在朝聖期間死於酷暑。

沙烏地國家氣象中心負責人古拉姆（Ayman Ghulam）上周警告，今年朝覲的6月14日至19日期間，「麥加（Mecca）及麥地那（Medina）平均氣溫，將比正常情況高出1.5°C至2°C。」官方發放飲水、提供防曬建議，也建議朝聖者經常補充水分，每天上午10時至下午4時的最炎熱時段，避免待在戶外。

BBC報導，極端高溫使得許多在戶外、或者必須徒步進行的儀式更具挑戰性，尤其對於長者而言更是如此。阿拉法特山（Mount Arafat）附近一間醫療中心就通報了225起熱傷害病例。

▲▼2024年伊斯蘭教徒「朝覲」（Hajj）期間在清真寺休息。（圖／路透）

▲信徒朝覲期間在清真寺休息。（圖／路透）

約旦外交部證實，該國14位公民「因為極端熱浪而中暑」死亡，另外還有17人被通報失蹤，搜索行動仍在持續中。根據法新社報導，伊朗紅十字會也證實5名伊朗朝聖者失去生命，但沒有具體說明死因。

來自加拿大的朝聖者尼隆．汗（Neron Khan）坦言，在一些儀式期間，她處於「某種中暑狀態」，但這趟旅程「在身體上很艱辛，在精神上卻很富足。」

 
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