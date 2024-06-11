仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

▲拜登政府對沙國政策大轉變。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國將與中東盟友沙烏地阿拉伯達成一項具里程碑性質的防禦條約，條約將使美國有義務協防沙國。該條約以美日安保條約為藍本，雙方若最終締結成功，沙國將成為阿拉伯世界唯一與美國締結正式防禦條約的國家；事實上，美國此舉是作為推動以色列關係正常化的手段之一。

《華爾街日報》獨家報導，美沙兩國的關係在2018年至2024年這6年間發生重大轉變，2018年10月美籍沙裔記者哈邵吉遇害，2020年美國總統大選中，代表民主黨角逐總統大位的拜登就矢言，要在國際孤立沙國，讓沙國為殺害美籍記者並想隻手遮天而付出代價；然而到了2023年以哈衝突爆發，美國為鞏固中東局勢，如今拜登政府可能與利雅德當局達成（共同）防禦條約，顯示拜登對沙國政策出現180度大轉變。

美國與日本於1960年修訂《美日安保條約》至今，這是美國首度簽署具法律約束力的共同防禦條約，值得注意的是，也是美方首度與威權國家簽署這類義務重大的協議。

協議內容明確指出，美國承諾在沙烏地阿拉伯遭遇攻擊時協防，沙國則同意對美國開放領空與領土，以維護美國及其在該地區的夥伴利益。美沙官員也透露，該條約將禁止中國在沙烏地阿拉伯境內設立軍事基地，中國也不得與沙國進行安全合作。

美沙安全結盟將提升沙國在中東的地位，也鞏固美國在該地區的軍事存在，有助於進一步穩定中東局勢。

美沙官員也坦言，該條約同時希望促進卡住的以、沙關係正常化的進程，不過協議仍未定案，最終能否達成取決於以色列承認巴勒斯坦建國與否，以及是否同意結束以哈戰爭。

聯合國方面，10日已投票通過拜登提出的三階段停火協議。以色列駐聯合國高級外交官納夫塔利（Reut Shapir Ben Naftaly）向聯合國表示，以色列在加薩的目標一直很明確，就是釋放所有人質、摧毀哈瑪斯的軍事和統治能力，確保將來加薩不會對以色列造成威脅，「阻止這場戰爭結束的正是哈瑪斯，這麼做的也只有哈瑪斯。」