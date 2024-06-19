分手被討筆電　她堅稱贈與「敗在一句話」反賠1.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

阿智（化名）和小萍（化名）曾是男女朋友關係，兩人分手之後為了一部7萬多元的筆記型電腦鬧上法院，阿智主張是借用，小萍則認為是贈與。橋頭地院法官審理之後，發現小萍曾傳訊息詢問阿智「你的電腦我該怎麼給你」，最終認定該部筆電是借用，並判小萍應給付阿智1萬8650元。

▲阿智與小萍分手之後，為了一部筆電鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿智在判決書中主張，該部筆電是在11年前花費7萬4600元購買的，購買4年之後，他將筆電借給當時交往的女友小萍使用，兩人交往2年分手，他多次要求返還筆電，小萍卻擅自把筆電借給他人使用，遲遲不肯返還，他實在沒有辦法了，這才決定提告求償4萬9168元（經折舊計算）。

小萍則辯稱，該部筆電是阿智贈與的，並非借用，交往期間和分手清算物品時，阿智都沒有開口索要筆電，後來才改口聲稱沒有要送並要求返還，但時間已經過了很久，筆電早就不見了，加上筆電已經使用多年，她只願意賠償6000元。

不過，橋頭地院法官檢視兩人的對話紀錄，發現小萍在2019年間曾傳訊息詢問阿智「你的電腦我該怎麼給你」，接著雙方約好交還方式，小萍卻說忘記帶了；4年之後阿智傳訊息再次要求返還筆電，小萍則聲稱筆電被家人拿走，找不到了。

法官認為，小萍雖然辯稱該部筆電是阿智贈送的，但從雙方對話紀錄看來，顯然與她自己的說詞不符，加上沒有其他事證可以佐證，因此不採信她的說詞；經折舊計算之後，最終裁定小萍應給付阿智1萬8650元較為適當，全案仍可上訴。