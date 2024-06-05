賣1000元可賺300元！　他面交9次要關12年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2022年1月至4月間涉嫌販毒9次，經警方實施通訊監察蒐證，於同年5月被逮；他在法院準備程序時坦承，賣1000元的甲基安非他命大概可以賺300元。橋頭地院法官審理之後，依販賣第二級毒品罪，共9罪，判處阿強有期徒刑12年，全案仍可上訴。

▲阿強自己承認，賣1000元毒品可以賺300元。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在2022年1月至4月間透過手機當作聯絡工具，於高雄市區販賣第二級毒品甲基安非他命，一共交易9次；警方依法對阿強的手機實施通訊監察蒐證，並在同年5月間持搜索票前往他的住處搜索，當場查扣殘渣袋、4萬元現金、電子磅秤、手機等證物。

阿強到案之後僅承認涉及部分案件，他強調，2022年4月2日那次交易，他與買家吵架，最後並沒有完成交易。但橋頭地院法官檢視他與買家的通話紀錄，阿強一開始被問到是否願意下樓交易，還怒嗆買家一句「你1千而已，你X還要我下來」，但6分鐘之後，買家再次打電話給他並表明要過去取貨，他就應允了。

此外，阿強在法院準備程序時也坦承，賣1000元的甲基安非他命大概可以賺300元。法官認為，本案事證明確，阿強為了圖利販賣毒品，行為確實不應該，但考量到他販買的毒品價金不高，最終依販賣第二級毒品罪，共9罪，判處他有期徒刑12年，全案仍可上訴。