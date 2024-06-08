「真命天女」答應到府包養　他開心赴約12分鐘被丟包

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年1月間透過包養網站結識琪琪（化名），對方答應提供到府包養服務，雙方談妥之後相約碰面交付款項，沒想到琪琪錢一拿到手就跑了，整個碰面過程僅僅12分鐘，他驚覺受騙，憤而報警並決定提告。橋頭地院法官審理之後，依詐欺取財罪判處琪琪拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

▲琪琪假裝答應讓阿強包養，實際見面之後，卻是一拿到錢就落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，琪琪與阿強在去年1月間透過包養網站認識，她先以網路聊天的方式拉近彼此關係，再以有卡費、貸款尚未繳納等財務需求，向阿強提議建立包養關係，由阿強提供1萬元包養費、2000元車資，她就願意「到府服務」。

阿強信以為真，兩人相約在某商場碰面，接著一起去吃東西，他在小吃店當面交付1萬2000元給琪琪，沒想到琪琪拿到錢之後佯稱要回商場買東西，結果一去不回，兩人僅僅相處12分鐘，他這才驚覺受騙，憤而報警並決定提告。

琪琪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。橋頭地院法官認為，琪琪以不正當方式騙取阿強的錢財，行為確實不應該，雖然她有意調解，但被阿強拒絕，最終依詐欺取財罪判處她拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。