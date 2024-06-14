「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

小杰（化名）曾是海軍新兵訓練中心中士兼教育班長，去年9月間因為沒有按照規定關燈，被長官要求當面報告，一時理智斷線，竟持鐵鎚擊打長官頭部；不過，事後長官幫忙求情，表示小杰平時表現優秀，應該是當時心理壓力較大才會失控。橋頭地院法官日前審理之後，考量到小杰已經賠償12萬元達成調解，最終依法判處他有期徒刑8個月，緩刑2年。

▲小杰一時情緒失控，竟持鐵鎚攻擊長官。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小杰去年9月間因為沒有依照規定關燈，被長官要求當面報告，竟在收到訊息通知之後，跑到文書室拿取鐵鎚，接著前往1樓樓梯口旁邊的安全士官桌，持鐵鎚朝長官臉部揮打1下，見對方倒地之後，又上前抓住頭髮以鐵鎚擊打頭部後方3下，直到輔導長見狀上前制止，他才停手。

該名長官經同袍協助送醫治療，確認受有腦部鈍傷、頭皮2處撕裂傷共約8公分、手部擦傷等傷害，其中頭皮撕裂傷一共縫了9針。這起案件被憲兵指揮部高雄憲兵隊報告給橋頭地檢署偵查起訴。

小杰到案之後坦承全部犯行。受傷的長官則在接受偵查時幫忙求情，他表示，小杰平時表現優秀，做事態度認真，是很棒的幹部，幾乎找不到缺點，兩人私下相處情形也很融洽，但他管理比較嚴格，加上案發當時小杰要辦全部的伙食，又接了一批新兵，心理壓力比較大，才會情緒失控。

橋頭地院法官認為，小杰僅因細故就持鐵鎚打傷長官，危害軍紀、損及部隊團結，更破壞部隊長官的領導威信，但考量到他過去沒有任何犯罪紀錄，犯後始終坦承犯行，也與受害長官達成調解，賠償12萬元完畢，最終依陸海空軍刑法第49條第1項之對長官施強暴罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，另外還要提供180小時的義務勞務，以及接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。