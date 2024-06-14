　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

小杰（化名）曾是海軍新兵訓練中心中士兼教育班長，去年9月間因為沒有按照規定關燈，被長官要求當面報告，一時理智斷線，竟持鐵鎚擊打長官頭部；不過，事後長官幫忙求情，表示小杰平時表現優秀，應該是當時心理壓力較大才會失控。橋頭地院法官日前審理之後，考量到小杰已經賠償12萬元達成調解，最終依法判處他有期徒刑8個月，緩刑2年。

▲▼鐵鎚,鎚子,hammer,示意圖。（圖／視覺中國）

▲小杰一時情緒失控，竟持鐵鎚攻擊長官。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小杰去年9月間因為沒有依照規定關燈，被長官要求當面報告，竟在收到訊息通知之後，跑到文書室拿取鐵鎚，接著前往1樓樓梯口旁邊的安全士官桌，持鐵鎚朝長官臉部揮打1下，見對方倒地之後，又上前抓住頭髮以鐵鎚擊打頭部後方3下，直到輔導長見狀上前制止，他才停手。

該名長官經同袍協助送醫治療，確認受有腦部鈍傷、頭皮2處撕裂傷共約8公分、手部擦傷等傷害，其中頭皮撕裂傷一共縫了9針。這起案件被憲兵指揮部高雄憲兵隊報告給橋頭地檢署偵查起訴。

小杰到案之後坦承全部犯行。受傷的長官則在接受偵查時幫忙求情，他表示，小杰平時表現優秀，做事態度認真，是很棒的幹部，幾乎找不到缺點，兩人私下相處情形也很融洽，但他管理比較嚴格，加上案發當時小杰要辦全部的伙食，又接了一批新兵，心理壓力比較大，才會情緒失控。

橋頭地院法官認為，小杰僅因細故就持鐵鎚打傷長官，危害軍紀、損及部隊團結，更破壞部隊長官的領導威信，但考量到他過去沒有任何犯罪紀錄，犯後始終坦承犯行，也與受害長官達成調解，賠償12萬元完畢，最終依陸海空軍刑法第49條第1項之對長官施強暴罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，另外還要提供180小時的義務勞務，以及接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。

ET快訊
台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻
落石直下三千尺！陸女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　慘死瞬間曝
正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開
全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

台版柬埔寨棄屍男案外案　交往2天性侵13歲女友判決公布

台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻

沙鹿公車站驚見「流浪小朋友」躺地睡？　真相曝光

北捷警員失控「出手巴頭」推倒遊民！衝突畫面瘋傳　警方回應了

高雄路面出現「人工天坑」！4人中招3傷　騎士摔落驚悚畫面曝光

獨／保時捷車主身分曝！國內知名連鎖洗鞋店老闆「爆頭慘死國道」

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲男慘死國1岡山段　2車遭波及

自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理！假律師騙很大　晚間10萬交保

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

台版柬埔寨棄屍男案外案　交往2天性侵13歲女友判決公布

台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻

沙鹿公車站驚見「流浪小朋友」躺地睡？　真相曝光

北捷警員失控「出手巴頭」推倒遊民！衝突畫面瘋傳　警方回應了

高雄路面出現「人工天坑」！4人中招3傷　騎士摔落驚悚畫面曝光

獨／保時捷車主身分曝！國內知名連鎖洗鞋店老闆「爆頭慘死國道」

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲男慘死國1岡山段　2車遭波及

自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理！假律師騙很大　晚間10萬交保

Junior、林萱瑜登記結婚「帶小鬼公仔」　網淚認：666當見證人！

《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

矢板明夫辭職也要留在台灣　親解父變間諜身世之謎

林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲慘死國1

自己演！女編劇和導演自拍性愛片挨告

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

高雄路面出現「人工天坑」3傷！摔落畫面曝

18歲渣男才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女嘿咻

北捷警員失控打遊民　衝突畫面瘋傳

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

更多熱門

相關新聞

她答應到府包養　男赴約12分鐘被丟包

她答應到府包養　男赴約12分鐘被丟包

男子阿強（化名）去年1月間透過包養網站結識琪琪（化名），對方答應提供到府包養服務，雙方談妥之後相約碰面交付款項，沒想到琪琪錢一拿到手就跑了，整個碰面過程僅僅12分鐘，他驚覺受騙，憤而報警並決定提告。橋頭地院法官審理之後，依詐欺取財罪判處琪琪拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

賣1000元可賺300元！他被判關12年

賣1000元可賺300元！他被判關12年

違停嗆「有種開槍」　工人下場曝光

違停嗆「有種開槍」　工人下場曝光

告白女住戶遭拒　保全狂傳71封簡訊GG

告白女住戶遭拒　保全狂傳71封簡訊GG

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

關鍵字：

橋頭地院

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

更多

最夯影音

更多

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面