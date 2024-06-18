明午後雷雨範圍曝！周五起飆36度高溫　下周雨區往南移

▲明天午後雷陣雨機率高，大台北及東北部甚至會有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨機率明顯，中央氣象署指出，明天鋒面遠離，各地多雲到晴，但水氣多，中部以北、東部、東北部及各地山區有午後短暫雷陣雨，大台北及東北部甚至會有局部大雨，周五到周日炎熱，西半部及花東縱谷可能出現36度高溫。

氣象署預報員張承傳說，明天鋒面逐漸北抬遠離，各地多雲到晴，水氣仍多，午後雷陣雨發展機率比較高，預估在中部以北、東部、東北部及各地山區有午後短暫雷陣雨，大台北、東北部和各地山區有局部大雨發生。

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▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周四太平洋高壓逐漸增強，午後雷陣雨範圍跟明天差不多，但雨量減少。周五到周日太平洋高壓勢力強，因此這3天午後雷陣雨更零星，由於風向吹東南風，迎風面東南部及恆春半島有零星降雨。

溫度方面，張承傳表示，未來一周各地高溫33至35度，特別在西半部、花東縱谷高溫36度的範圍會比較廣。另周四之前，金門、馬祖地區有低雲或霧，影響能見度，注意航班資訊。

張承傳提到，下周一、二在南海低壓，會帶些水氣上來，東南部、恆春半島的午後雷陣雨機率再增加，至於低壓後續是否發展為颱風，仍要觀察，但就算形成颱風，預估會往海南島和中南半島方向移動，對台灣沒有直接影響。