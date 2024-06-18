1圖看下半年颱風生成數　賈新興估17至21個「較平均略少」

▲下半年颱風生成數預估17到21個，比長期氣候平均略少。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

夏天是颱風好發季節，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（18日）指出，下半年度颱風生成數長期氣候平均範圍為19個至23.4個，綜合資料研判下半年颱風生成數比長期氣候平均略少，預估17至21個。

賈新興在個人經營YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明午後各地有局部短暫陣雨，周四午後北部山區有局部短暫陣雨，中南部及宜花東山區亦有零星短暫雨。周五至周日太平洋高壓漸增強，午後南投以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。

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他進一步表示，下周一至下周四太平洋高壓籠罩，下周一恆春半島有零星短暫雨，午後北部、中部及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。下周二至下周四，午後山區有零星短暫陣雨。

▲歐洲氣候模式預測下半年颱風生成數 。（圖／翻攝YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」）

短期氣候趨勢預測顯示，賈新興指出，7月5日前降雨偏少的機率高，之後南方水氣增多並持續至7月底。有利颱風生成環境預測顯示，7月中旬起，有利颱風生成環境逐漸建立，7月21日起，環境相對成熟並持續至8月中旬。

賈新興表示，下半年颱風生成數長期氣候平均範圍為19至23.4個，綜合資料研判下半年颱風生成數比長期氣候平均略少，預估約17至21個。超過5天後預報變動大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。