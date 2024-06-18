要拿畢業證書「先過鐵人三項」　福連國小歡送2名畢業生

▲福連國小為兩名畢業生規劃鐵人三項畢典。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

位於台灣最東邊的新北市福連國小今舉辦畢業典禮，學校以高規格歡送2名畢業生，除了延續歷年傳統安排「浮潛畢典」，今年更新增小鐵人挑戰，畢業生得先騎20公里的自行車、再跑3公里、接著划獨木舟，最後潛入水深5米的海水中領取畢業證書，歷時5小時才順利畢業。

福連國小校長梁均紘表示，今天畢典從一早7點就展開，2名畢業生從學校彩虹階梯出發，沿舊草嶺環狀線騎自行車近20公里至極東公園，接著路跑約3公里回學校，再續划獨木舟社進行區海岸巡禮，接著下水泳渡卯澳灣，最後以無裝備下潛至水深5米處，由校長親自頒發畢業證書與勇士狀。

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▲畢典第一關是騎20公里的自行車。（圖／新北教育局提供）

梁均紘說，因為今年只有2名畢業生，特別請來國中學長姊一起挑戰鐵人三項，為了這場畢典，去年就開始進行體能訓練，安排自行車、路跑與浮潛練習，除了讓畢業生有個難忘的畢典外，也充分應用學校特有的自然生態資源。





▲福連國小畢典第二關路跑3公里。（圖／新北教育局提供）

梁均紘指出，浮潛一直是校內特色課程之一，每位學生在畢業前除了要學會俯漂、仰漂、立漂、打水行進、水上自救等基本技巧，更要學會無裝備下潛動作，才能下潛至卯澳灣底領取畢業證書，5年前更增加獨木舟課程，讓福連國小學生的海上活動更加豐富。





▲畢典最後一關是下水潛入5米深的海中領取畢業證書。（圖／新北教育局提供）